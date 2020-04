Scrivi in redazione

Earth day, frati assisi: ascoltare, rispettare e amare la terra

ASSISI (PERUGIA), 22 APR – In occasione della giornata mondiale della terra i frati del Sacro Convento di Assisi desiderano ricordare ad ognuno di noi questo importante momento affinché ci aiuti a raggiungere la consapevolezza del saper ascoltare, rispettare e amare la terra. Questo tempo seppur drammatico non passi invano.

Maturando così il gesto che ci affida il primo libro della Genesi: prenderci cura di Madre Terra come la chiama San Francesco nel Cantico di Frate Sole, custodito nel Sacro Convento di Assisi.

In occasione di questo anniversario alle 21.00 i social network della Basilica, del direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, e il sito sanfrancesco.org si collegheranno in diretta per una conversazione con tutti coloro che guardano Francesco, patrono dei cultori dell’ecologia.