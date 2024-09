Il festival “Per un pugno di terra” approda ad Assisi con un doppio evento

Il festival “Per un pugno di terra”, giunto alla sua seconda edizione, si espande a livello nazionale e approda ad Assisi il 16 settembre 2024 con un doppio evento, incentrato sul tema “Oltre i confini e le macerie”. Nato in Sicilia, il festival ha l’obiettivo di esplorare i concetti di confine e macerie, sia fisiche che metaforiche, attraverso incontri culturali e spettacoli. La manifestazione sarà ospitata dalla Cittadella Laudato Sì, grazie al supporto della Pro Civitate Christiana di Assisi.

L’evento propone due appuntamenti significativi che esploreranno le tematiche di confini e macerie. Il primo incontro, previsto per le ore 18 presso la Sala San Giovanni della Cittadella, si intitola “Chiedete pace per Gerusalemme”. Saranno presenti Don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, e Maurizio Pagliassotti, giornalista e autore del libro “La guerra invisibile”. Modererà la discussione Giuseppe Rapè.

Il secondo appuntamento della giornata, alle ore 21, sempre nella stessa sede, sarà uno spettacolo di narrazione dal titolo “Pinuccio”, scritto e interpretato da Aldo Rapè, con musiche originali di Zafarà. Questo spettacolo racconta la storia di un bambino che non riesce a crescere, ambientata tra le miniere siciliane, un tema che riflette sulla condizione umana tra le macerie fisiche e interiori.

Un festival che nasce in Sicilia

Il festival ha preso il via in Sicilia tra il 1° e il 13 luglio 2024, con eventi tenutisi in varie località dell’isola, tra cui Caltanissetta, il Comune di Delia, che è il principale partner dell’iniziativa, e Bronte, presso l’Azienda Agricola MUSA situata alle pendici dell’Etna. Le attività, svoltesi in suggestive location dall’alba al tramonto, hanno avuto come tema centrale la terra, vista non solo come un limite da tracciare, ma come uno spazio di crescita e rigenerazione.

Aldo Rapè, attore e direttore artistico del festival, ha sollevato una domanda che costituisce il filo conduttore degli eventi: “Le macerie sono solo quelle visibili o ce ne sono di invisibili? La nostra ambizione è di affrontare il tema della terra, non solo da un punto di vista fisico, ma anche simbolico, con la partecipazione di esperti, poeti e artisti”.

Programma del 16 settembre 2024 ad Assisi

Luogo: Cittadella Laudato Sì / Sala San Giovanni, Via Ancajani 3, Assisi

Titolo evento: “Oltre i confini e le macerie”

Orari:

Ore 18: Incontro “Chiedete pace per Gerusalemme (dal Salmo 122)”

Interventi di:

Don Tonio Dell’Olio (Presidente Pro Civitate Christiana)

Maurizio Pagliassotti (autore de “La guerra invisibile”, Einaudi 2023)

Modera: Giuseppe Rapè

Ore 21: Spettacolo teatrale “Pinuccio”

Di e con: Aldo Rapè

Musiche originali: Zafarà

Ingresso: Gratuito

Un itinerario di riflessione

L’edizione di quest’anno si caratterizza per il suo itinerario itinerante che ha toccato diversi luoghi di importanza simbolica e culturale. L’evento ad Assisi rappresenta una tappa cruciale, grazie al valore simbolico della città di San Francesco, noto per il suo messaggio di pace e amore per la natura. In Sicilia, il festival ha visto una collaborazione ampia tra enti locali e associazioni come Legambiente, SlowFood, e varie realtà culturali siciliane.

Il festival non si limita a esplorare la questione dei confini solo dal punto di vista geopolitico, ma invita a riflettere anche sui confini dell’identità personale e sulle macerie invisibili che ognuno può incontrare nella propria vita quotidiana. Il concetto di terra, come luogo di incontro e di appartenenza, viene affrontato attraverso una pluralità di linguaggi e prospettive, dando voce a una varietà di esperienze e visioni.

Collaborazioni e partner

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale PrimaQuinta, con il supporto di numerosi partner tra cui la Fondazione Sikana, il Comune di Delia, e l’Azienda Agricola MUSA. La collaborazione con organizzazioni come Legambiente e SlowFood sottolinea l’impegno del festival verso la sostenibilità ambientale e la promozione della cultura del territorio.

Tutti i dettagli del programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival, www.primaquinta.com, e sulla pagina Facebook di PrimaQuinta.