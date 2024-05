Papa Francesco firma la Carta di Assisi per i bambini

Oggi, la Piazza San Pietro ha visto un evento significativo durante l’udienza del mercoledì, con la consegna della Carta di Assisi per i bambini a Papa Francesco. In una piazza gremita di fedeli, a poche ore dalla Giornata mondiale dei bambini, una delegazione di giornalisti ha presentato al Pontefice la Carta, rivisitata per adattarsi alle esigenze e alla sensibilità dei più piccoli. Questa iniziativa, frutto del lavoro di Padre Enzo Fortunato con Iside Castagnola e Roberto Natale, mira a promuovere un linguaggio che rispetti i valori etici e umani, dedicando una particolare attenzione ai bambini.

La Carta di Assisi, già nota per i suoi principi di rispetto e integrità nell’informazione, è stata adattata per i bambini, sottolineando l’importanza di un linguaggio che tenga conto delle persone e dei valori. Papa Francesco ha accolto la Carta con gratitudine, ribadendo il suo impegno verso un’informazione guidata da principi essenziali e dal rispetto dei diritti umani. Questa firma assume un significato ancora più forte in vista della due giorni dedicata ai bambini il 25 e 26 maggio.

La delegazione di giornalisti che ha presentato la Carta includeva figure di rilievo come il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, e la segretaria nazionale dell’Ordine, Paola Spadari. Tra gli altri presenti c’erano il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, la portavoce di Articolo 21, Elisa Marincola, e il coordinatore dei presidi di Articolo 21, Giuseppe Giulietti. Anche Antonella Napoli, Roberto Natale, Graziella Di Mambro del direttivo di Articolo 21 e Angelo Chiorazzo della cooperativa Auxilium hanno partecipato alla consegna, sottolineando il loro impegno condiviso per un’informazione etica e rispettosa.

La firma di Papa Francesco sotto la Carta di Assisi per i bambini rappresenta un impegno straordinario per un’informazione che rispetti i valori essenziali e i diritti umani. La Carta non è solo un documento, ma un simbolo del desiderio di promuovere un mondo in cui i bambini possano crescere con una comprensione chiara e rispettosa del valore della verità e dell’etica nell’informazione.

La presenza di figure di spicco del giornalismo italiano e la collaborazione con organizzazioni come Articolo 21 e la cooperativa Auxilium rafforzano ulteriormente il messaggio di questa iniziativa. La Carta di Assisi per i bambini non è solo una revisione dei principi già esistenti, ma un passo avanti verso un mondo in cui l’informazione serve come strumento di educazione e rispetto per le future generazioni.

La Carta di Assisi è un manifesto culturale contro i “muri mediatici”. È stata presentata a Roma nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana. Il suo obiettivo è riscoprire il valore conoscitivo della parola come strumento principe di dialogo e incontro. La Carta di Assisi contiene un decalogo di principi che mirano a promuovere un’assunzione di responsabilità, personale e collettiva, per contribuire alla depurazione del contesto comunicativo odierno dall’odio che troppo spesso inquina e pervade la scena pubblica.

È stata firmata da autorevoli esponenti delle religioni monoteistiche, come l’Imam della Grande Moschea di Roma, Saleh Ramadan Elsayed, la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. Alla firma erano presenti anche giornalisti ed esponenti del mondo della comunicazione. La Carta di Assisi è un documento unico nel suo genere, che rappresenta una guida per il giornalismo e il mondo dell’informazione affinché non ci siano più muri mediatici e parole usate come pietre. L’obiettivo è spronare una stampa attenta alla costruzione di ponti e di pace.