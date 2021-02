Potenza incontra Assisi per rilancio strategico del Turismo

Martedì 16 Febbraio 2021 alle ore 10 “si terrà un incontro da remoto che vedrà protagonisti i Comuni di Assisi e Potenza, finalizzato a rinsaldare i legami tra le due città, investendo nel rilancio strategico del ‘Turismo Emozionale’, per superare la grave crisi in atto e puntare sulla crescita economica e sull’occupazione, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale, con lo scambio di buone pratiche e di proposte condivise”.

Ad annunciarlo Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma umanitario ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’ che precisa inoltre che “l’iniziativa rientra nell’ambito della Delibera di Giunta numero 96 del 10 marzo 2020, con cui il Comune di Potenza ha aderito al programma umanitario per rafforzare la centralità regionale di Potenza e valorizzare il suo ruolo di capoluogo di regione,promuovendo il patrimonio culturale, con itinerari turistici per creare nuove opportunità occupazionali nei settori del turismo dell’arte, della creatività, dell’enogastronomia e delle tecnologie avanzate“.

“Nell’incontro – aggiunge Cappelli – sarà presentato anche un evento che si terrà sabato 20 marzo 2021, per festeggiare l’inizio della primavera e per promuovere il programma di turismo emozionale ‘Potenza Città d’Arte&Felicità’, che coinvolgerà gli operatori di settore, attraverso un itinerario nel centro storico, nel rispetto delle norme anticovid, alla scoperta di un patrimonio di grande bellezza, capace di ispirare e sedurre il viaggiatore contemporaneo e di trasformare i potentini nei primi turisti della loro città. Il tentativo è quello di provare a far ripartire l’economia partendo dal turismo e guardando a Potenza e ai potentini. L’itinerario proposto sarà arricchito di suggestioni con la presenza di musicisti e artisti che riempiranno d’emozione il cuore della città, per fare della vita, attraverso l’arte, la più grande opera d’arte e che avrà il suo momento clou nel Teatro Stabile, con performance musicali e teatrali e con un collegamento dalla Basilica di Assisi, dove si esibirà la Corale Papale del Sacro Convento d’Assisi”.

All’incontro di martedì 16 febbraio – nel quale verrà illustrata anche una proposta da presentare con un video-art promozionale sul ‘Turismo Emozionale’ al G20 che si terrà a Matera nel giugno prossimo – parteciperanno Stefania Proietti, Sindaco di Assisi, Alessandro Galella assessore al Turismo del Comune di Potenza, Tomangelo Cappelli coordinatore regionale del programma ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’, padre Giuseppe Magrino Direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, Francesco Fiorelli presidente della pro Loco di Assisi e dell’UNPLI Umbria che ha condiviso il programma.