Ad Assisi le Pietre Parlano: 14 Sfere Raccontano la Città

Un innovativo progetto di comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale è stato avviato ad Assisi, attraverso la creazione di quattordici sfere di travertino e pietra rosa del Monte Subasio. Queste sculture, posizionate vicino ai monumenti UNESCO della città, sono dotate di tecnologie avanzate che permettono di raccontare la storia e la bellezza di Assisi a visitatori e turisti. L’iniziativa, realizzata con il finanziamento del Ministero dell’Interno, ha ricevuto un contributo di 200mila euro, a fondo perduto, nell’ambito di un bando del 2021 rivolto alle città d’arte colpite dalla pandemia da Covid-19.

Il progetto è stato presentato nel pomeriggio del 2 ottobre 2024 durante un incontro pubblico che ha visto la partecipazione del sindaco Stefania Proietti, dell’assessore al Turismo e Marketing territoriale Fabrizio Leggio, e del responsabile dell’ufficio Turismo e Marketing Giulio Proietti Bocchini, insieme a tecnici e artisti coinvolti. L’iniziativa si propone di promuovere in modo innovativo il patrimonio artistico della città, trasformando la percezione di Assisi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Le quattordici sfere, opere dell’artista umbro Matteo Peducci, sono caratterizzate da diverse dimensioni e sono dotate di beacon digitali che interagiscono con dispositivi mobili come smartphone e tablet. Gli utenti possono accedere a una app dedicata che offre contenuti originali e fruibili anche da persone con disabilità. I materiali sono progettati per essere accessibili a persone con ipovisione e a coloro con difficoltà cognitive, motorie o uditive. L’app include podcast narrati dall’attore assisano Mauro Fiorucci, racconti animati per bambini a cura del progetto “Birba chi legge” e letture poetiche realizzate da attori del Piccolo Teatro degli Instabili.

Inoltre, i laboratori didattici organizzati dalla cooperativa Fare coinvolgeranno oltre 60 classi delle scuole primarie di Assisi, permettendo agli studenti di approfondire la conoscenza della città attraverso le “pietre parlanti”. La comunicazione visiva e video è stata curata dallo Studio Antiorario, mentre lo sviluppo dell’app e della piattaforma digitale è stato realizzato da Euromedia.

Il sindaco Proietti ha sottolineato che questo progetto rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e regionale, capace di valorizzare in modo originale le risorse della città. Un aspetto fondamentale del progetto è l’attenzione all’accessibilità, che rende Assisi un luogo sempre più aperto e inclusivo, permettendo a tutti di fruire del patrimonio culturale. A pochi giorni dal G7 sull’inclusione e la disabilità, l’amministrazione lancia un messaggio chiaro e concreto su queste tematiche.

L’assessore Leggio ha evidenziato come il progetto non solo offra un nuovo modo di esplorare le bellezze di Assisi, ma anche fornisca dati utili sul movimento dei turisti in città, permettendo una gestione più ottimale dei flussi, specialmente in vista di importanti eventi futuri come il Giubileo e i centenari francescani. L’installazione delle sfere segna una tappa fondamentale del progetto “Assisi, le pietre parlano”, avviato nel gennaio 2023, che ha incluso iniziative culturali come “Segnaletica per occhi spenti”, “Città di Poeti” e “Birba chi legge”, con i laboratori per le scuole primarie pronti a partire.

La pietra a scaglia bianca, rosata e rossa di Assisi, estratta dal Monte Subasio, rappresenta il legame tra chiese, piazze, mura ed edifici civili. Attraverso i contenuti e i percorsi esperienziali offerti dalle sfere, il progetto intende fornire un punto di vista inedito e inclusivo sulla città, unendo arte, storia e tecnologia in un’unica esperienza immersiva.

La scelta di posizionare le sfere nei pressi dei monumenti UNESCO, come la Basilica di San Francesco, la Basilica di Santa Chiara, e il Santuario di San Damiano, permette di creare un dialogo diretto tra le opere e i visitatori, rendendo la fruizione della cultura più interattiva e coinvolgente. Queste sculture non sono solo elementi decorativi, ma veri e propri strumenti di narrazione che arricchiscono l’esperienza turistica.

L’incontro di presentazione ha visto anche la partecipazione di diversi artisti e tecnici, che hanno condiviso le loro esperienze e le sfide affrontate nella realizzazione di questo progetto ambizioso. L’entusiasmo è palpabile e il coinvolgimento della comunità locale è stato un fattore determinante per il successo dell’iniziativa. I residenti di Assisi, insieme a enti e associazioni, hanno contribuito attivamente alla creazione dei contenuti e alla promozione dell’iniziativa.

Con questa iniziativa, il Comune di Assisi non solo preserva il proprio patrimonio culturale, ma lo reinventa, rendendolo accessibile e fruibile a tutti. La sinergia tra arte, tecnologia e inclusione sociale rappresenta un esempio significativo di come le città d’arte possano adattarsi e innovarsi di fronte alle sfide moderne, con un occhio attento all’accessibilità e alla fruibilità della cultura.

In conclusione, “Assisi, le pietre parlano” si presenta come un modello da seguire per altre città che vogliono valorizzare il loro patrimonio culturale in modo innovativo e inclusivo, integrando la tecnologia e le arti per una fruizione del tutto nuova e accessibile.