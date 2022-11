Assisi confermata “Città che legge 2022-2023”

La Città di Assisi è stata confermata “Città che legge 2022-2023”, un riconoscimento che consente di accedere a bandi e iniziative promossi dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). Un riconoscimento che testimonia anche la grande attività della biblioteca comunale che nel corso di tutto l’anno organizza iniziative per sensibilizzare e diffondere il più possibile la lettura e in particolare avvicinare i giovani e i giovanissimi ai libri.

Tanti anche gli eventi che si tengono periodicamente nelle frazioni del territorio comunale, da Santa Maria degli Angeli a Petrignano, Torchiagina, Castelnuovo, Palazzo, Tordandrea, Rivotorto, Capodacqua, fino alle zone di montagna come Costa di Trex, Rocca Sant’Angelo e San Vitale. A nome dell’amministrazione comunale l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci esprime “grande soddisfazione per l’assegnazione, ancora una volta, di un ambito riconoscimento come la “Città che legge” che arriva anche dopo la sigla del Patto regionale per la lettura ad Assisi nel maggio scorso.

Ne approfitto per ringraziare coloro che lavorano con passione e impegno per la biblioteca comunale perché riescono a organizzare eventi originali, divertenti e tutti finalizzati ad attrarre cittadini, adulti, giovani, giovanissimi e anche appena nati, alla lettura”.