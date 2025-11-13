Basilica di Assisi e siti UNESCO, fondi MiC approvati

Ministero Cultura stanzia oltre 3,6 milioni per tutela UNESCO

Il Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha ufficializzato un decreto che assegna 3.620.374 euro a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La misura si articola in due piani: 1.900.374 euro destinati ai servizi di assistenza e gestione e 1.720.000 euro indirizzati a interventi di valorizzazione e manutenzione.

La Basilica di San Francesco di Assisi, cuore spirituale dell’Umbria e simbolo universale del francescanesimo, riceve la quota più consistente, pari a 1,8 milioni di euro, per restauri e lavori di conservazione. L’iniziativa si inserisce nel programma ministeriale dedicato alla tutela e promozione internazionale del patrimonio culturale nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione dei siti e sostenere la crescita culturale e turistica dei territori.

Il provvedimento, che rientra nella missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, conferma l’impegno dello Stato nel garantire manutenzione, conservazione e servizi di accoglienza. Oltre ad Assisi, i fondi saranno distribuiti su altri siti UNESCO italiani, tra cui Firenze, Venezia, Napoli, Palermo e Monte Sant’Angelo, con interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento delle strutture.

La misura ha un impatto diretto sulla crescita turistica e sulla valorizzazione internazionale dei luoghi, consolidando il ruolo dell’Italia come Paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo. L’attenzione alla sostenibilità e alla gestione efficiente dei beni culturali rappresenta un passo decisivo per garantire la trasmissione di questo patrimonio alle generazioni future.

Il decreto, approvato nel novembre 2025, si colloca anche nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, rafforzando ulteriormente il legame tra spiritualità, cultura e territorio.

Totale risorse stanziate: 3.620.374 euro 1.900.374 euro per servizi di assistenza ai siti UNESCO italiani 1.720.000 euro per interventi di valorizzazione e manutenzione

3.620.374 euro Basilica di San Francesco di Assisi: 1,8 milioni di euro destinati a restauri e interventi puntuali, annunciati dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

1,8 milioni di euro destinati a restauri e interventi puntuali, annunciati dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Obiettivi del provvedimento: Rafforzare la tutela e la conservazione dei siti UNESCO Migliorare i servizi di fruizione e assistenza ai visitatori Promuovere la valorizzazione internazionale del patrimonio culturale italiano



️ Interventi previsti

Secondo il decreto ministeriale e gli annunci ufficiali:

Assisi (Umbria): Basilica di San Francesco e altri siti francescani, con interventi di restauro e manutenzione straordinaria.

Basilica di San Francesco e altri siti francescani, con interventi di restauro e manutenzione straordinaria. Altri siti UNESCO italiani: finanziamenti distribuiti su più località, con attenzione a: Conservazione e manutenzione di strutture storiche Miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza Progetti di valorizzazione culturale e turistica

finanziamenti distribuiti su più località, con attenzione a:

Contesto nazionale

Il provvedimento rientra nella missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” del MiC.

del MiC. La Legge 77/2006 è il quadro normativo che consente di finanziare interventi speciali per i siti UNESCO italiani.

L’iniziativa si inserisce anche nelle celebrazioni per gli 800 anni di San Francesco, con ulteriori fondi previsti per l’Umbria e altre città italiane.

✨ Impatto atteso

Crescita culturale e turistica: Assisi e l’Umbria rafforzano il loro ruolo di poli spirituali e culturali.

Assisi e l’Umbria rafforzano il loro ruolo di poli spirituali e culturali. Valorizzazione internazionale: maggiore visibilità dei siti italiani nella lista UNESCO.

maggiore visibilità dei siti italiani nella lista UNESCO. Sostenibilità: investimenti mirati alla manutenzione e alla fruizione garantiscono una gestione più duratura e rispettosa del patrimonio.