Luca Ward racconta il cinema al Teatro Lyrick di Assisi

Il 17 aprile un viaggio musicale tra le colonne sonore celebri

Luca Ward racconta – Una serata dedicata alla grande musica del cinema si terrà giovedì 17 aprile alle 21.15 al Teatro Lyrick di Assisi, dove andrà in scena lo spettacolo “Soundtracks”, un evento che celebra i più importanti compositori di colonne sonore attraverso l’interpretazione di Luca Ward, accompagnato da un’orchestra dal vivo composta da oltre quaranta musicisti.

Il format propone un’esperienza sensoriale che abbraccia diverse epoche e generi cinematografici. In due ore di spettacolo, l’attore e doppiatore Luca Ward, voce iconica del panorama italiano, guiderà il pubblico in un percorso narrativo e musicale che omaggia i grandi autori della musica da film come John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Alan Silvestri, tra gli altri.

L’orchestra sarà diretta dal maestro Paolo Annunziato, compositore e direttore d’orchestra tra i più promettenti del panorama italiano e internazionale. Annunziato ha all’attivo collaborazioni importanti per serie televisive di successo come “Mare Fuori”, “L’Allieva” e “La legge di Lidia Pöet”. La sua conduzione offrirà un’interpretazione orchestrale fedele e potente, in grado di restituire la forza evocativa delle musiche originarie.

Durante la serata, gli spettatori verranno condotti attraverso scene sonore celebri, capaci di evocare immediatamente mondi e personaggi: basti pensare a un semplice fischio o all’accordo di una chitarra per ritrovarsi nel vecchio West, oppure ai suoni metallici e sintetici di un theremin per immaginare dischi volanti e presenze aliene. La musica per il cinema ha saputo costruire linguaggi emotivi che si sono impressi nella memoria collettiva.

Le colonne sonore che verranno eseguite coprono un ampio ventaglio di generi e atmosfere. Tra i brani in programma ci sono le melodie leggendarie di “Il Padrino”, la solennità marziale di “Star Wars”, la potenza eroica di “The Avengers”, la tenerezza struggente di “La vita è bella”, le atmosfere epiche di “Game of Thrones”, e i toni giocosi di “Back to the Future”. Sarà dato spazio anche a partiture più intense, come il tema principale di “Schindler’s List”, le musiche di “Titanic”, e l’inconfondibile colonna sonora de “Il Gladiatore”, film al quale Luca Ward è legato per aver doppiato il protagonista Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe.

La scelta dei brani costruisce un arco narrativo e musicale che attraversa diverse generazioni di spettatori, unendo momenti di azione, romanticismo, fantascienza e dramma in un unico viaggio musicale. L’obiettivo è quello di rievocare emozioni familiari attraverso suoni che fanno parte dell’immaginario collettivo.

L’iniziativa è parte della stagione teatrale “Edizione straordinaria”, promossa dall’Associazione culturale ZonaFranca con la direzione artistica di Paolo Cardinali, realizzata con la collaborazione e il contributo del Comune di Assisi. Lo spettacolo rientra in un più ampio programma di eventi pensato per valorizzare il linguaggio delle arti performative contemporanee, attraverso produzioni che uniscono musica, narrazione e memoria cinematografica.

Il progetto “Soundtracks” non si limita a un’esecuzione dal vivo delle musiche più iconiche, ma mira a ricreare un’esperienza immersiva che renda omaggio al cinema come arte totale. La narrazione di Luca Ward, unita alla potenza espressiva dell’orchestra, diventa veicolo di emozioni e ricordi condivisi, portando sul palcoscenico la magia del grande schermo.

I biglietti per la serata sono disponibili attraverso i canali di prevendita di TicketItalia e TicketOne. La presenza di una formazione orchestrale così numerosa e di una figura carismatica come Ward contribuisce a rendere l’evento un appuntamento culturale di rilievo, pensato per un pubblico ampio, composto da cinefili, appassionati di musica e semplici spettatori desiderosi di rivivere le emozioni delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Lo spettacolo è pensato come un dialogo tra immagini e suoni, anche se privo di proiezioni visive: sarà infatti la sola potenza evocativa della musica, accompagnata dalla voce narrante, a guidare il pubblico. La narrazione sarà costruita come un racconto continuo, dove ogni brano musicale rappresenta una tappa, un’emozione, un frammento di memoria che riaffiora.

Con questa proposta, il Teatro Lyrick di Assisi si conferma uno spazio aperto a nuove forme di espressione, capace di ospitare spettacoli che uniscono tradizione e innovazione. “Soundtracks” si presenta così non solo come un concerto, ma come un’esperienza immersiva nella storia del cinema, filtrata attraverso la voce di Luca Ward e l’energia di oltre quaranta musicisti dal vivo.

L’appuntamento del 17 aprile rappresenta un’occasione unica per rivivere le atmosfere del grande schermo in una forma nuova, che unisce la narrazione teatrale e la forza della musica sinfonica.