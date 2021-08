Assisi, ancora pochi giorni per gli appuntamenti di Birba chi legge

Tutto pronto ad Assisi per ‘Birba chi legge’ Festa delle storie per bambini e ragazzi, promossa dall’associazione BiRBA, che tra spettacoli di narrazione, letture musicate, laboratori fiabasofici e di movimento, passeggiate letterarie e presentazioni di libri si appresta a invadere suggestivi luoghi della città di Assisi dal 27 al 29 agosto.

Si inizia venerdì 27 alle ore 16.30 presso la sede della Proloco di Santa Maria degli Angeli con “APP in Festa! Il Digitale racconta storie”, seminario di formazione per insegnanti, educatori, genitori, appassionati e curiosi a cura di Giulia Natale. Grande esperta di app, libri interattivi e letteratura digitale per bambini e ragazzi, la Natale scoperchierà un pentolone di meravigliose storie raccontate in carta e in pixel per capire a quale tipo di digitale è bene esporre i bambini e le bambine, condividere percorsi sulla qualità, conoscere editori italiani e internazionali di App belle e adatte, scoprire strumenti utili al lavoro di educatori e insegnanti, e divertenti da sperimentare in famiglia. Un incontro di formazione poco convenzionale che parte dai libri illustrati e dalla carta per approdare sugli schermi.

Alle ore 18.30 al Bosco di San Francesco prenderà il via lo spettacolo “Bentornato Peter Pan!” a cura dei piccoli allievi del Piccolo Teatro degli Instabili, per la regia di Giulia Zeetti. In scena il saggio finale dei ragazzi che hanno partecipato al laboratorio “A teatro nel bosco” condotto dalla Zeetti, che includerà tra i bambini smarriti anche noi adulti, in un percorso che ci farà riscoprire quella condizione privilegiata dell’infanzia che lo stesso Barry definisce “spensierata, innocente e senza cuore “. Saranno i bambini a prenderci per mano e a condurci verso quel luogo magico a loro familiare, che ci appartiene, ma di cui da tempo abbiamo perso le tracce.

In caso di maltempo, per gli appuntamenti in programma in luoghi a cielo aperto sono previste location alternative che saranno eventualmente annunciate in tempo reale sui social BiRBA

Tutto il programma completo su https://www.birbachilegge.it/festa-delle-storie-2021

La grande Festa per grandi e piccini si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it