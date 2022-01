L’IC Assisi 3 tra le sette scuole italiane Google Reference School

C’è anche l’Istituto Comprensivo Assisi 3 nel novero delle sette scuole italiane che sono diventate Google Reference School, la massima certificazione Google for Education rivolta agli Istituti.

Fonte Ufficio Stampa

Provincia di Perugia

Le nuove Google Reference Schools già da tempo integrano l’utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana, utilizzano la piattaforma Google Workspace for Education anche nelle sue funzioni avanzate e soprattutto hanno consolidato l’utilizzo dei Chromebook in classe.

Il riconoscimento è arrivato grazie al progetto “Diventa Reference School” attivato in Italia da Google e C2 Group, partner di Google for Education di riferimento per l’Italia.

Queste sette scuole saranno poli di riferimento per gli istituti del loro territorio e verranno coinvolte in eventi nazionali e internazionali ufficiali Google for Education per diffondere le buone pratiche didattiche e testimoniare l’importanza della trasformazione e dell’innovazione tecnologica e metodologica della scuola.

Oltre l’IC Assisi 3 le altre sei scuole Google Reference School sono: I.C. di Ponte in Valtellina (SO), I.P.S.I.A. Attilio Odero (GE), I.C. Grosseto 4 (GR), International School di Napoli (NA), Liceo Virgilio–Redi (LE) e I.C. Francesco Riso (PA) .

Dopo aver dotato oltre il 25% dei propri insegnanti della certificazione di Google Educator Liv. 1, gli Istituti hanno ora l’obiettivo di certificare allo stesso livello tutto il corpo insegnanti.