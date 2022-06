Messaggio di Pace, Istituto Italiano Design veste Madre Terra 🔴[Video]

Search for: Search Button

Messaggio di Pace, Istituto Italiano Design veste Madre Terra

Venerdì 24 giugno, alle ore 18:3o il Palazzo Frumentario di Assisi ha ospitato la sfilata “Trame Terrestri” dell’Istituto Italiano Design, che dedica l’evento conclusivo del Corso di Studi alla Madre Terra nell’Anno di Geo.

Istituto Italiano Design

è un’accademia privata di moda con sede principale in Palazzo Ranieri a Perugia dal 1999 e filiale a Shanghai dal 2018. L’Istituto,inserito nella top10 nazionale(top10 mondiale) della classifica “Impact THE” del Times HigherEducation di Londra dal 2020, ha ricevuto questo anno il prestigioso riconoscimento dal MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca – l’autorizzazione a rilasciare titoli di Diploma Accademico di I Livello in Design (DIPL02), terza istituzione privata a riuscirci in Italia come ISIA nel comparto accademico della formazione artistica – AFAM. “L’accreditamento quale ISIA è con ogni probabilità quello più arduo da intraprendere, concesso negli anni a sole due istituzioni private, ma che al meglio rappresenta la tipologia di formazione progettuale alla quale da sempre ci siamo ispirati” – dichiara la Presidente AnnaMaria Russo, riportando i dati del report del Servizio Statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca.

La Location

L’Istituto ha scelto questa prestigiosa location su invito del Dott. Pietro Ronca, co-organizzatore del progetto – Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Perugia – che ha prontamente immaginato una sinergia tra la celebrazione della Terra e la città della Pace. “Assistiamo con rammarico a momenti di grande incertezza, in cui l’equilibrio internazionale è delicato e precario. Il contesto assisano, denso di spiritualità, fraternità, ecumenismo e dialogo interreligioso consentirà alla creatività espressa dagli studenti di veicolare un messaggio di speranza e fede, portando un po’ di luce a chi oggi vive le difficoltà della guerra”.

Il Progetto con Umbria Jazz.

A seguito della sfilata sarà presentato il progetto “Umbria Jazz Boutique”, intrapreso in cooperazione con la Fondazione di Umbria Jazz allo scopo di lanciare una linea di prodotti di moda edenogastronomici di nicchia. Gli studenti hanno progettato una linea di capi di abbigliamento a marchio “UJ” sia per vestire lo staff che da proporre al pubblico. Oggetto di studio anche l’immagine coordinata del reparto enogastronomico, i supportiper la comunicazione e progettazione commerciale della boutique.

L’Evento

L’evento sarà presentato dalla Responsabile per le Relazioni Internazionali Benedetta Risolo e curato dall’Art Director Antonio Becchetti in ogni dettaglio, dal casting iniziale alla scenografia ed al sound design.Tra gli Ospiti già confermati la Sindaca di Assisi Stefania Proietti ed il Linificio e Canapificio Nazionale, ma non mancheranno anche tantissime altre personalità di spicco nel mondo dell’Arte e dell’Imprenditoria. Per prenotazioni telefonare al numero +39 075 5734647 o inviare un’email a legale@istitutoitalianodesign.it con oggetto “Evento Frumentario”.