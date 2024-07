Assisi Performing Arts: Concerti Continuano Fino al 15 Luglio

Assisi Performing Arts – La serie di concerti dell’Assisi Performing Arts continua a ritmo sostenuto e proseguirà fino al 15 luglio. Questa iniziativa, che dura ormai da trent’anni, vede il Direttore artistico Gregory Scime’, insieme a Estelle Gibbs e Gloria Hurmond, portare in città per circa quindici giorni oltre cinquanta artisti che si esibiscono in quasi venti concerti. Questo evento ha un impatto economico significativo sulla città, soprattutto nel mese di luglio, periodo in cui si registra storicamente un calo delle presenze turistiche.

L’Associazione socio culturale Costruire il Futuro, attiva nel territorio assisano da più di vent’anni, vuole sottolineare l’importanza di questi concerti e ringraziare gli artisti per la loro generosa offerta artistica e musicale alla città.

Pensando alle persone anziane e sole, che potrebbero avere difficoltà a partecipare ai vari concerti, l’associazione ha deciso di offrire un aiuto. In particolare, per il concerto di domenica 14 luglio alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Paolo in via San Paolo, verranno eseguite aree musicali di Broadway e famosi canti italiani, in un momento di condivisione con i pochi residenti rimasti, cantando insieme a tutti i presenti.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza e, nei limiti del possibile, l’associazione ribadisce la sua disponibilità ad accompagnare le persone che vorrebbero partecipare ma non possono.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, si prega di contattare il seguente numero di telefono: 3493600393. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Costruire il Futuro” (Roberto Sannipola, Carlo Mariani e Loredana Buono), insieme ad alcuni associati, si metteranno a disposizione, per quanto possibile.

In conclusione, la serie di concerti dell’Assisi Performing Arts rappresenta un importante evento culturale per la città di Assisi, che offre non solo intrattenimento musicale di alta qualità, ma anche un importante sostegno alla comunità locale. Con l’aiuto di associazioni come “Costruire il Futuro”, queste iniziative possono raggiungere un pubblico ancora più ampio, inclusi coloro che potrebbero altrimenti avere difficoltà a partecipare.