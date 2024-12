I 40 Fingers al Teatro Lyrick di Assisi il 7 dicembre

I 40 Fingers – Il 7 dicembre, alle ore 21, il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà il concerto dei 40 Fingers, nell’ambito della stagione Tourné 2024/2025. Il quartetto di chitarristi, considerato un fenomeno mondiale del crossover, proporrà un repertorio che spazia dal pop al rock, con arrangiamenti originali di celebri colonne sonore di film e serie TV. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, promette una serata di emozioni musicali uniche.

I 40 Fingers, che hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, sono noti per rivisitazioni di brani iconici come Bohemian Rhapsody, apprezzata anche dai Queen, che hanno condiviso la loro versione sul sito ufficiale. Il quartetto vanta collaborazioni con artisti di calibro internazionale, tra cui Andrea Bocelli, la cantante statunitense Tory Kelly e Andy Summers dei The Police, con cui hanno reinterpretato Bring on the Night.

Dopo un tour di successo negli Stati Uniti, con 23 concerti in città come New York, Los Angeles e Chicago, e una serie di eventi estivi negli anfiteatri europei, i 40 Fingers tornano nei teatri italiani con un nuovo spettacolo prodotto da VignaPr e Good Vibrations.

Un repertorio variegato

I membri del quartetto, ciascuno con un diverso background musicale, si distinguono per la tecnica del fingerpicking e la capacità di esplorare nuovi universi sonori. Il loro programma include brani rock e pop riarrangiati per quattro chitarre, oltre a composizioni originali. Grande spazio viene dedicato alle colonne sonore, con arrangiamenti di temi iconici come quelli di John Williams per Star Wars e Harry Potter, il medley Disney e la colonna sonora de L’ultimo dei Mohicani.

Una produzione visiva spettacolare

La performance sarà arricchita da una produzione visiva d’impatto, progettata da rinomati light designer europei. Il pubblico potrà vivere un viaggio musicale senza confini, grazie a brani come Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence e Libertango, tra gli altri.

Biglietti e informazioni

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su TicketItalia e TicketOne.

Dettagli evento

Luogo : Teatro Lyrick, Assisi

: Teatro Lyrick, Assisi Data : 7 dicembre 2024

: 7 dicembre 2024 Orario: 21:00

La stagione Tourné, che coinvolge anche i Comuni di Perugia, Orvieto e Spoleto, è promossa in collaborazione con la Regione Umbria. Il partner tecnico e curatore dell’immagine è Fattoria Creativa.