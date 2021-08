Il 6 settembre alla Lyrick Summer Arena arriva Simone Cristicchi

Si aggiunge un nuovo appuntamento al cartellone in programma per la seconda edizione di Assisi OnLive, progetto tra musica e teatro in scena alla Lyrick Summer Arena di Assisi dal 30 agosto al 25 settembre, che vede lavorare in sinergia le principali realtà culturali del territorio assisano, Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.

Il prossimo 6 settembre (ore 21.00) protagonista della scena sarà il maestro Simone Cristicchi con “Abbi Cura di Te Live Tour 2021”. L’appuntamento si realizza in collaborazione con il “Cambio Festival”, che con l’Associazione Culturale Ponte Levatoio, entra per la prima volta nella rete AOL.

Sul palco – Vorrei cantare come Biagio, Studentessa universitari e Ti regalerò una rosa, sono solo la punta di un iceberg! Come un cartografo che ha viaggiato a lungo in diversi paesi lontani, Cristicchi apre al pubblico la sua valigia di “Ricercautore”: storie raccolte in 13 anni di intensa attività teatrale e musicale. Un viaggio tra storie cantate e raccontate di matti che salgono sulle sedie per volare via dal manicomio del mondo, di vecchi minatori, di reduci della guerra di Russia ma anche di sentimenti folli come quelli del custode di un museo innamorato della statua di Venere, dell’amore impossibile tra un cellulare e una carta sim o del brivido inaspettato che nasce tra due ottantenni abbandonati in un ospizio che si risolve in un commovente ultimo valzer.

La passione per la ricerca delle storie, la musica popolare, il teatro di narrazione e la canzone d’autore daranno vita ad un vero e proprio “concerto all’incontrario”, che permetterà al pubblico di conoscere da vicino il repertorio pressoché sconfinato di un inimitabile Fabbricante di Canzoni.

Inoltre, dal 16 al 27 agosto al Bosco FAI di San Francesco il Piccolo Teatro degli Instabili organizza “A Teatro nel Bosco“, laboratorio intensivo per bambini a cura di Giulia Zeetti con la collaborazione di Claudia Rossetti, volto a vivere un’esperienza creativa a contatto con la natura che si concluderà con una performance finale ispirata a “Peter Pan” di J. M. Barry. Informazioni: 333 7853003 / 075 816623 – info@teatroinstabili.com

Il programma di Assisi OnLive 2021

30 agosto (ore 21.30) tappa del tour estivo di Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, artista che si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi.

Il 31 agosto (ore 21.30) ad andare in scena sarà Luca Ravenna con il suo “Rodrigo Live”. Come lavora la pro loco in Italia e in Europa? Cosa si prova a partecipare al programma più visto d’Italia e a deludere la persona più potente del web? Cosa vuol dire lavorare per Vice, essere un predicatore, etero cisgender…? Queste e altre domande esistenziali trovano finalmente risposta nel suo nuovo show di stand up comedy.

Il 3 settembre (ore 21.30) spazio alla musica del cantautore umbro Michele Bravi che arriva in Arena con l’unica tappa umbra della sua tournée estiva live piano e voce prodotta da Vivo Concerti. L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito lo scorso 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato a gennaio e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

Il 6 settembre (ore 21.30) “Abbi Cura di Te Live Tour” di Simone Cristicchi.

Il 7 settembre (ore 21.30) direttamente dal successo televisivo di LA7, “Propaganda Live”, arriva in scena Andrea Pennacchi con il suo “Pojana e i suoi fratelli”, storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

Il 22 settembre (ore 21.30) sarà invece la volta di una delle più grandi protagoniste della stand-up comedy italiana, Michela Giraud che torna in scena, dopo due anni di “astinenza da palco”, con il nuovo esilarante monologo “La verità, niente altro che la verità lo giuro!”.

Il 25 settembre (ore 21.30) a invadere il main stage sarà una delle band più promettenti ed eclettiche del panorama musicale emergente, i Melancholia: Benedetta, Fabio e Filippo, partiti da Foligno verso strade musicali cupe ed emozionali, dove si incontrano rock, urban, elettronica e dark.

Food & Beverage – All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale: www.assisionlive.it

Hashtag ufficiale #AOL2021

Ufficio stampa Assisi OnLive Francesca Cecchini 328 2334319