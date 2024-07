Suoni Controvento: il festival musicale invade l’Umbria

Suoni Controvento: il festival musical – Il festival di arti performative Suoni Controvento inaugura il mese di agosto con una serie di eventi musicali in diverse località dell’Umbria. Le città coinvolte includono Fossato di Vico, Assisi, San Venanzo, Campello sul Clitunno e Montefalco. La manifestazione proseguirà fino al 5 agosto con esibizioni di noti artisti e proiezioni cinematografiche sonorizzate dal vivo.

L’apertura del festival è prevista per mercoledì 31 luglio a Fossato di Vico. Alle ore 21.15, in Piazza San Sebastiano, verrà proiettato il film muto del 1911 “Dante – L’inferno”, diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan. La colonna sonora originale sarà eseguita dal vivo dal maestro Emanuele Stracchi al pianoforte, accompagnato alla chitarra dal maestro Emanuele Segre. Stracchi, noto pianista e compositore, ha vinto numerosi premi internazionali e incide per l’etichetta Diapason. Segre, chitarrista di fama internazionale, ha ottenuto il plauso del Washington Post per il suo talento.

Il giorno successivo, giovedì 1 agosto, sarà il turno di Cristiano De André alla Rocca Maggiore di Assisi. Il figlio del celebre Fabrizio De André presenterà il suo “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” alle ore 21. Sarà accompagnato dai musicisti Osvaldo di Dio, Davide Pezzin, Luciano Luisi e Ivano Zanotti. Il comune di Assisi ha organizzato un servizio navetta gratuito per facilitare il trasporto degli spettatori.

Venerdì 2 agosto, al Borgo di Rotecastello di San Venanzo, si esibirà alle ore 21.15 il cantautore napoletano Gnut. Il suo ultimo album, “Nun te ne fa’”, riflette la maturità artistica raggiunta dopo vent’anni di carriera. La sua musica è un incontro tra le influenze di Nick Drake, Elliot Smith e la tradizione cantautorale italiana.

Sabato 3 agosto sarà la volta di Mr. Rain alla Rocca Maggiore di Assisi. Con 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro, Mr. Rain promette un’esibizione indimenticabile. Anche per questo evento sarà disponibile il servizio navetta gratuito.

Domenica 4 agosto prevede tre appuntamenti. Alle ore 18, a Fossato di Vico, lo spettacolo interattivo “Roompicapo – Delitto nel borgo” coinvolgerà il pubblico in un’indagine per risolvere un mistero. Alle ore 19, il Nubis Trio si esibirà al Tempietto Longobardo di Campello sul Clitunno con musica tradizionale sudamericana. La giornata si concluderà a Montefalco con l’esibizione del pianista e compositore Dario Bassolino in Piazza del Comune alle ore 21. Bassolino presenterà il suo ultimo progetto artistico “Città Futura”, un mix di culture e influenze musicali.

Lunedì 5 agosto il festival si sposterà a Costa di Trex di Assisi con un concerto del gruppo Yeni Kara Güneş. La band, composta da musicisti di origine turca, greca, curda, armena, persiana e araba, proporrà un repertorio che spazia dalle ballate popolari balcaniche e anatoliche a brani contemporanei.

Gli eventi sono accessibili anche alle persone diversamente abili. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via e-mail all’indirizzo dsb@musicaeventiautore.com.

Tra i partner principali di questa edizione c’è Hera, che offre biglietti gratuiti per gli eventi a pagamento del festival. Per prenotare, è sufficiente visitare il sito Hera Comm e scegliere l’evento desiderato.

“Suoni Controvento” è inserito nel circuito “KeepOn Experience” ed è uno dei fondatori della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha ricevuto il riconoscimento “Umbria culture for family”.