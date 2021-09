Teatro Lyrick di Assisi, 29 ottobre concerto di Carmen Consoli

Teatro Lyrick di Assisi, il 29 ottobre concerto di Carmen Consoli

L’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore annuncia la data zero del “Volevo fare la rockstar Tour”

Mentre è ancora impegnata nel pieno svolgimento del festival estivo di arti performative “Suoni Controvento”, l’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore lavora in contemporanea anche alla stagione invernale “Tourné” 2021-2022, realizzata in collaborazione con MEA Concerti.

Felice di tornare in pista, più forte di prima, nonostante il recente periodo complicato e limitativo per via della pandemia Covid 19, AUCMA annuncia la data zero del “Volevo fare la rockstar Tour” di Carmen Consoli, in scena il prossimo 29 ottobre presso il Teatro Lyrick di Assisi.

Inoltre, a distanza di 5 anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a 2 dalla raccolta live “Eco di Sirene”, Carmen torna con “Volevo fare la rockstar”, il nuovo album in uscita il 24 settembre.

I biglietti della data zero sono in prevendita su circuito Ticket Italia. Prossimamente anche su Ticket One.

Le date finora annunciate del tour: 4 novembre al Teatro Regio di Parma, 8 novembre al Teatro Verdi di Firenze, 13 novembre al Teatro Massimo di Pescara, 15 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, 16 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, 20 novembre all’Auditorium Lingotto Musica di Torino, 22 novembre al Teatro Politeama Genovese di Genova, 25 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 26 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 30 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, 10 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia, 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, 15 e 16 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, 17 e 18 dicembre al Teatro Al Massimo di Palermo, 26 e 27 dicembre all’Auditorium Parco Della Musica di Roma.

Sito ufficiale Tourné www.tourneumbria.it