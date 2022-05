Chiama o scrivi in redazione

Premiazione concorso letterario internazionale Pensieri creativi città di Assisi

Sabato 21 maggio, l’associazione culturale “Pensieri creativi” di Assisi terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso letterario internazionale “Pensieri creativi città di Assisi” , presso l’Hotel Cenacolo Francescano di Assisi. L’associazione nata durante il periodo del lockdown per il Covid e presieduta da Lolita Rinforzi, poetessa e scrittrice assisiate è all’esordio con questo primo concorso indetto nel 2021. L’iniziativa ha suscitato un notevole interesse nei partecipanti con adesioni di quasi 400 opere.

Poesie e video poesie provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Israele e California. Saranno elargiti diversi riconoscimenti e il vincitore assoluto avrà in premio un voucher soggiorno per un fine settimana, in una struttura ricettiva della zona. La poesia sarà il filo conduttore dell’evento. Il suo potere umanizzante farà incontrare persone e realtà diverse, facendo apprezzare l’Umbria a chi la conosce e a chi magari ha questo desiderio da realizzare. Il concorso gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Città di Assisi e Wikipoesia.