Rinascita capolavoro, restaurata edicola sacra del XVII Secolo ad Assisi

Rinascita capolavoro – La Città di Assisi celebra la conclusione del restauro dell’edicola sacra del XVII secolo, ritraente la “Madonna con San Francesco, Santa Chiara e gli Angeli”. Il progetto, annunciato nel 2022 dal Sindaco Stefania Proietti, è stato reso possibile grazie alle generose donazioni di enti come il Comitato di Gemellaggio di San Francisco/Assisi, Roots of Peace, Knights of Saint Francis e American Friends of LoveItaly.

L’affresco, attribuito a Vincenzo Giorgetti e situato in via Frate Elia, nei pressi della Basilica di San Francesco d’Assisi, è stato oggetto di un attento intervento di restauro che si è protratto per mesi. L’immagine, ora restaurata e luminosa, accoglie i visitatori con uno splendore rinnovato, grazie anche all’installazione di un moderno sistema di illuminazione.

Questo restauro rappresenta il primo passo di un progetto più ampio guidato da LoveItaly, un’organizzazione no-profit impegnata nella salvaguardia e promozione del patrimonio culturale italiano. L’obiettivo è estendere gli interventi di restauro ad altre edicole ad Assisi, minacciate dalla scomparsa permanente.

Il Sindaco Stefania Proietti ha espresso la sua gratitudine verso coloro che hanno reso possibile questo restauro, sottolineando l’importanza di restituire alla città un’opera sacra così significativa. Ha ringraziato il Comitato di Gemellaggio San Francisco/Assisi, Roots of Peace, Knights of Saint Francis e LoveItaly, in particolare Tracy Roberts e Luigi Capello, per il loro impegno nella preservazione del patrimonio artistico di Assisi.

Il Sindaco di San Francisco, London Breed, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando il valore della cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio culturale. Anche Richard Armanino, presidente del Comitato di Gemellaggio di San Francisco/Assisi, ha espresso il suo orgoglio per il contributo alla conservazione di questa testimonianza artistica.

Tracy Roberts, vice presidente di LoveItaly, ha spiegato che l’organizzazione sta lavorando con il gemellaggio Assisi-San Francisco per raccogliere fondi destinati al restauro di altre edicole assisane. Ha evidenziato che le edicole, accessibili a tutti, rappresentano un patrimonio culturale minacciato dagli agenti atmosferici e che il tempo per salvarle è ancora a disposizione.

L’affresco restaurato, con i suoi colori vividi e la nitidezza dell’immagine, simboleggia il rinnovo del legame tra passato, presente e futuro. L’antica lampada ad olio, ora sostituita con una fonte di luce a LED, continua ad accogliere abitanti, visitatori e pellegrini, preservando la tradizione di pace della città.

Il gemellaggio tra San Francisco ed Assisi, nato nel Settecento, è stato celebrato nel 2019 con 50 anni di collaborazione. Il Comitato di Gemellaggio, insieme a San Francisco, è orgoglioso di sostenere la città di Assisi in progetti culturali e di conservazione.

Heidi Kühn, fondatrice di Roots of Peace, ha sottolineato il significato del restauro, evidenziando come esso non solo preservi il patrimonio culturale ma contribuisca anche a coltivare la pace duratura attraverso l’agricoltura. L’organizzazione opera da 25 anni in Paesi colpiti dalla guerra, impegnandosi nella rimozione di mine e nella trasformazione di terre in campi fertili.

L’Arciconfraternita dei “Cavalieri di San Francesco d’Assisi” si impegna a offrire assistenza ai poveri, seguendo l’esempio di San Francesco. LoveItaly è la prima organizzazione no-profit a sostenere progetti di restauro in Italia, collaborando con istituzioni nazionali e locali. American Friends of LoveItaly è un’associazione senza scopo di lucro che collabora con LoveItaly per la tutela del patrimonio artistico e architettonico italiano.

Il restauro dell’edicola sacra ad Assisi è un gesto tangibile di impegno verso la conservazione del patrimonio culturale, evidenziando la forza della collaborazione internazionale nella preservazione delle testimonianze storiche per le generazioni future.