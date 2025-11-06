Risate e caos teatrale aprono la stagione al Lyrick

“Rumori fuori scena” porta il dietro le quinte sul palco

Con un’esplosione di comicità e ritmo, il Teatro Lyrick di Assisi inaugura la sua nuova stagione 2025/2026 con “Rumori fuori scena”, la celebre commedia di Michael Frayn che ha conquistato il pubblico internazionale. L’appuntamento, previsto per il 13 e 14 novembre alle 21.15, segna l’inizio del cartellone “Non c’è 2 senza… 5”, curato dall’associazione culturale ZonaFranca con la direzione artistica di Paolo Cardinali e il sostegno della Città di Assisi. Lo spettacolo è stato annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Sul palco, la compagnia The Kitchen Company — diretta da Massimo Chiesa — dà vita a un turbine di equivoci e comicità con un cast affiatato: Daria D’Aloia, Fabrizio Careddu, Mauro D’Amico, Susanna Valtucci, Lidia Castella, Lorenzo Tolusso, Caterina Cottafavi, Fabio Facchini e Marco Zanutto. Il loro lavoro restituisce con energia e ironia il cuore pulsante del teatro, tra prove disastrose, tensioni personali e un irresistibile disordine creativo.

La pièce, suddivisa in tre atti, accompagna lo spettatore in un viaggio esilarante dentro e fuori la scena. Nel primo atto, si assiste alla prova generale di una farsa intitolata “Con niente addosso”, dove emergono fragilità, rivalità e amori incerti. Il palco diventa specchio di un gruppo che fatica a trovare il proprio equilibrio, mentre il debutto incombe.

Nel secondo atto, il pubblico viene trasportato dietro il sipario, durante una replica in tournée. Qui, la commedia si capovolge: si osserva ciò che normalmente resta nascosto. Gelosie, dispetti e nervi tesi mettono a dura prova la tenuta del gruppo, mentre la farsa in scena si sgretola sotto il peso delle dinamiche personali.

Il terzo atto è una corsa verso il caos: alla centesima replica, tutto è fuori controllo. Gli attori si muovono tra gaffe e incidenti, in un crescendo di comicità che celebra il teatro nella sua forma più umana e imperfetta. Il pubblico ride, ma riconosce anche la fragilità dietro la maschera.

“Rumori fuori scena” è più di una commedia: è un omaggio al mestiere dell’attore, alla fatica e alla bellezza del fare teatro. Da quando fu messa in scena per la prima volta, ha fatto ridere milioni di spettatori, diventando una delle opere più rappresentate al mondo. Il suo successo risiede nella capacità di mostrare il lato nascosto del palcoscenico, con uno sguardo affettuoso e pungente.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketitalia e Ticketone. La fonte del comunicato è l’associazione culturale ZonaFranca, organizzatrice della stagione teatrale.