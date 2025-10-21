Assisi, torna ProSceniUm con Zerbi e Torresi al Lyrick

Sul palco ospiti Zampaglione, Mezzanotte e Vessicchio

Tutto pronto per la settima edizione di ProSceniUm – Festival della canzone Città di Assisi e Memorial Cristian Parisi, la rassegna musicale nazionale dedicata ai giovani cantautori, che tornerà sabato 8 novembre alle ore 21.15 sul palco del Teatro Lyrick di Assisi.

A condurre l’evento sarà la collaudata coppia formata da Rudy Zerbi, tra i volti più popolari della televisione italiana, e Loredana Torresi, cantante e vocal coach. Nove finalisti, scelti tra oltre duecento iscritti, si contenderanno il titolo accompagnati dalla ProSceniUm Orchestra diretta dal maestro Paolo Ciacci, docente al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, ospiterà anche quest’anno importanti nomi della musica e dello spettacolo. Federico Zampaglione, voce e autore dei Tiromancino, riceverà il premio “Sorella Musica”. Sul palco saliranno anche Silvia Mezzanotte, già voce dei Matia Bazar, e Kelly Joyce, interprete del celebre brano Vivre la Vie, con 800mila copie vendute nel mondo e recentemente protagonista a Tale e Quale Show nel 2024.

A presiedere la giuria sarà Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, vincitore di numerose edizioni del Festival di Sanremo. Al suo fianco Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo, esperto di musica e autore dell’“Almanacco del Festival di Sanremo”.

La commissione sarà completata da Emilio Munda, autore e produttore; Piero Romitelli, cantautore e compositore; Francesco Morettini, musicista e direttore d’orchestra; Ignazio Failla, speaker di Radio Subasio – emittente ufficiale dell’evento – e frate Alessandro Giacomo Brustenghi, tenore della Decca Records e frate minore della Porziuncola.

Oltre alla dimensione artistica, ProSceniUm 2025 rinnova anche il proprio impegno solidale. L’edizione di quest’anno sarà infatti dedicata al sostegno della odv “Con Noi”, associazione di volontariato attiva dal 1994 nelle cure palliative domiciliari e nell’assistenza ai malati inguaribili. I fondi raccolti durante la serata contribuiranno a sostenere i servizi socio-sanitari e psicologici offerti dall’associazione sul territorio di Assisi e Perugia.

L’ingresso al festival sarà gratuito, ma chi lo desidera potrà fare una donazione diretta all’associazione “Con Noi” attraverso i punti di raccolta all’interno del Teatro Lyrick o tramite bonifico bancario.

I biglietti gratuiti possono essere prenotati online sulla piattaforma di Ticket Italia (www.ticketitalia.com). Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale del festival: www.prosceniumfestival.it.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa, della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e SIAE, e con il sostegno di Nuovo MAIE, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia.

Un evento che unisce talento, musica e solidarietà, confermando Assisi come uno dei palcoscenici più vitali per la nuova musica italiana d’autore.