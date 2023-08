Città di Poeti di Ogni angolo ogni pietra esplorazione lirica di Assisi 📸 [Foto] 🔴 [Video]

Città di Poeti di Ogni angolo ogni pietra esplorazione lirica di Assisi

Nel suggestivo scenario di Assisi, il Piccolo Teatro degli Instabili presenta “Città di Poeti – Esplorazione itinerante dell’universo lirico di Assisi”, un evento teatrale unico nel suo genere che invita il pubblico a scoprire la città attraverso una prospettiva inedita, ispirata e coinvolgente. Organizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e parte del programma “Le Pietre parlano – Speaking stones”, questa performance promette di raccontare la storia di Assisi attraverso la lirica poetica dei suoi autori maggiori e minori.

L’Evento Teatrale Riporta in Vita le Voci dei Poeti

di Assisi in una Performance Itinerante Unica nel Suo Genere

Il progetto, ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili, si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 settembre 2023 alle ore 19:00. L’evento avrà luogo nell’incantevole contesto dei verdi dintorni della chiesa di San Damiano, un luogo intriso di spiritualità e storia. L’obiettivo dell’esplorazione è quello di far emergere la connessione profonda tra la Città di Assisi e la forza espressiva dei poeti che l’hanno abitata nei secoli.

In questa performance straordinaria, le liriche degli autori assisani verranno intrecciate in un unico e imponente flusso, portando il pubblico in un viaggio emozionale attraverso il suono, la parola e il movimento. Attori, danzatori e dispositivi elettronici creeranno un dialogo continuo, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza multisensoriale unica.

Il progetto “Città di Poeti” abbraccia la storia della lirica poetica di Assisi, includendo autori come Properzio, Giovanni Bini Cima, Metastasio, Maria Luisa Fiumi, Piero Mirti, Giuseppe Leonelli, George Herbert e Louis Le Cardonnel. Questi poeti verranno portati in vita dai talentuosi attori del Piccolo Teatro degli Instabili, con la partecipazione straordinaria delle voci di Fabrizio Gifuni e Maria Paiato.

La direttrice artistica Fulvia Angeletti sottolinea l’importanza di “Ogni angolo ogni pietra” come un modo di esplorare e celebrare Assisi attraverso diversi linguaggi artistici. La performance è un’opera culturale di grande portata, che mira a far emergere la profondità delle voci e dei luoghi della città.

Per partecipare all’evento, il pubblico è invitato a raggiungere l’Oasi Sacro Cuore in Viale Vittorio Emanuele II ad Assisi. La performance itinerante prevede un percorso di circa 1,5 km in discesa, per un massimo di 50 spettatori a serata. È consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte. Inoltre, sarà disponibile un servizio navetta gratuito per il ritorno al parcheggio.

“Città di Poeti” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’universo lirico di Assisi e vivere un’esperienza teatrale avvincente in uno scenario unico nel suo genere.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Numero: 333 7853003

Email: info@ogniangoloognipietra.it

Sito web: www.ogniangoloognipietra.it