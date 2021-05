E’ con profonda emozione che il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi annuncia l’attesissima Riapertura al pubblico, domenica 23 maggio 2021 con una giornata intera di Teatro.

“E lo facciamo con Vittorio Continelli, uno dei nostri Artisti del cuore – dice la direttrice artistica Fulvia Angeletti –un affabulatore, un attore, un autore, un amico che torna a trovarci dopo aver costruito nel nostro territorio, un pubblico di fedelissimi che lo segue da sempre con passione e entusiasmo. Vittorio sarà con noi dalla mattina alla sera di domenica 23 Maggio per un totale di 12 repliche e racconterà ad ogni gruppo che vorrà intervenire, una storia diversa tratta dal suo sconfinato repertorio, che va dalla mitologia classica a quella precolombiana(quest’ultima sezione pensata anche per i più piccoli).”