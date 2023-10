Cecchetto, Raf, Ward, Karima e Russell protagonisti a ProSceniUm

Saranno Claudio Cecchetto, Raf, Karima e Russell Russell gli ospiti della quinta edizione di “ProSceniUm Festival della canzone d’autore – Città di Assisi”, il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si terrà sabato 21 ottobre alle ore 21 al Teatro Lyrick di Assisi. La manifestazione, che vedrà 12 finalisti in gara provenienti da varie città italiane, sarà presentata da Luca Ward. Il famoso doppiatore ed attore sarà affiancato da Loredana Torresi che nel “Dopo Festival”, in programma domenica 22 ottobre (alle ore 17) al Centro Commerciale Collestrada, salirà sul palco insieme al doppiatore e cantante Antonio Mezzancella.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall’Associazione “ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro”, vanta una propria orchestra ritmo sinfonica che accompagnerà i 12 finalisti nell’esecuzione dei brani dal vivo. È composta da 34 elementi e sarà condotta dal maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra di “Strumentazione e composizione per orchestra di fiati” presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. L’opera che quest’anno rappresenta il Festival – che anche quest’anno è patrocinato dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) – è stata realizzata dal maestro Stefano Chiacchella e sarà consegnata al vincitore.

GLI OSPITI – Claudio Cecchetto oltre ad essere uno degli ospiti d’onore di questa quinta edizione sarà anche il presidente della giuria. Produttore discografico, editore e talent scout, è stato conduttore di numerosi festival musicali, tra cui 3 edizioni del Festival di Sanremo e 5 del Festivalbar. Claudio è il fondatore di Radio Deejay, di Radio Capital e della recentissima Radio Cecchetto. È conosciuto anche per essere stato il talent scout di numerosi artisti musicali e televisivi famosi, tra cui Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Nicola Savino, Marco Baldini, gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto), Sandy Marton, Tracy Spencer, Leonardo Pieraccioni e DJ Francesco (Francesco Facchinetti).

Raf è tra i cantautori più amati e più noti della discografia italiana, si afferma nel 1983 con “Self control”, brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. All’attività di interprete, ben presto affianca quella di paroliere firmando numerosi successi tra cui “Si può dare di più”, brano cantato dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi che vince il Festival di Sanremo del 1987. Nello stesso anno canta, in coppia con Umberto Tozzi, “Gente di mare”, canzone che sfiora la vittoria all’Eurovision Song Contest. Nel 1989 vince il Festivalbar con “Ti pretendo” e nel 1994 lo riconquista con “Il battito animale”.

Karima nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Vanta una carriera straordinaria costellata di gemme preziose quali Amici di Maria De Filippi, Il Festival di Sanremo, Tale e Quale Show, I migliori Anni, su Rai 1. Nel mezzo la collaborazione con Burt Bacharach, unica cantante italiana a cui il maestro abbia mai scritto dei brani. A dicembre 2022 è uscito il suo ultimo disco intitolato “Xmas”, un viaggio a ritroso nel tempo attraverso quelle canzoni che hanno toccato il cuore delle persone richiamando la magia natalizia.

Russell Russell è un cantante, attore, coreografo e ballerino. Giunge in Italia come primo ballerino accanto a Nadia Cassini e Cristian De Sica in “Studio 80” su Rai1. È stato front man degli Easy Going, storico gruppo musicale degli anni 80. Coreografo e showman di decine di programmi televisivi in prima serata sulle reti Rai e Mediaset. Ha recitato in numerosi spettacoli teatrali e musical: è Tito Swarez nella versione italiana di “Dirty Dancing”. Nel 2022 è stato concorrente del programma “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici su Rai 2.

LA GIURIA – La giuria, presieduta da Claudio Cecchetto, sarà composta da: Piero Romitelli, autore multiplatino in esclusiva per l’etichetta Sony Publishing, ha scritto per e con vari cantanti (come Vasco Rossi, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, J-Ax, Marco Mengoni, Gaia, Raf, Gianna Nannini, Il Volo, Emis Killa, Emma, Bresh, Nina Zilli, Noemi, Dolcenera, Michele Bravi, Irene Grandi, Benji e Fede, Stadio e molti altri ancora), prima di dedicarsi al songwriting nel 2004 ha partecipato al talent Amici e nel 2007, con il duo PiQuadro, si è classificato terzo al Festival di Sanremo sezione Giovani; Alessandro Bracci, ex direttore della sede Interregionale della SIAE di Roma, nonché Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; Emilio Munda, produttore, compositore e autore per artisti di talent televisivi come “The Voice“, “Amici” e “X Factor“, autore per l’etichetta Sugar Music, vincitore di Dischi d’Oro e di Platino e per due volte consecutive sul podio del Festival di Sanremo; Beppe Dati, compositore e paroliere, tre Festival di Sanremo vinti, un’opera musicale e più di mille canzoni scritte, tra gli altri, per Mia Martini, Laura Pausini, Marco Masini, Raf, Paolo Vallesi e Francesco Guccini; Fra Alessandro Giacomo Brustenghi, tenore, è stato il primo frate ad aver firmato un esclusivo contratto discografico con una etichetta discografica mondiale, la Decca Records appartenente alla Universal Music; Gianluca Giurato, speaker di Radio Subasio, radio ufficiale della manifestazione.

RADIO SUBASIO – Anche quest’anno la radio ufficiale della manifestazione è Radio Subasio. Con numeri da Network, l’emittente del gruppo Radio Mediaset copre tutta la penisola dal Piemonte alla Calabria, isole comprese. Grazie alla diffusione della diretta streaming, può essere inoltre ascoltata in tutto il mondo usando l’applicazione ufficiale o altri aggregatori di streaming radiofonici. Ai suoi speaker, rappresentati da Gianluca Giurato, il compito di scegliere quale canzone si aggiudicherà il “Premio Radio Subasio”, riservato al brano più radiofonico tra quelli iscritti al concorso.

I biglietti per assistere allo spettacolo di ProSceniUm saranno in vendita da domani su Ticketitalia.

Per informazioni: www.prosceniumfestival.it

Pagina Facebook: @ProSceniUmFestival

Pagina Istagram: prosceniumfestival