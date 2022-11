San Francesco Marathon per le strade di Assisi

È fissata per domenica 6 novembre 2022 la prima tappa di avvicinamento alla San Francesco Marathon programmata per novembre 2023. Con partenza alle 9.30, per le strade di Assisi e quelle di Santa Maria degli Angeli si correrà la prima gara ufficiale di 10.2 chilometri. Questa manifestazione non sarà solo un evento sportivo, ma cercherà di unire corsa e solidarietà nel segno della fede.

Domenica ai nastri di partenza sono attesi circa 200 atleti da tutta Italia. È prevista anche una camminata non competitiva di circa 3 chilometri, aperta alle famiglie, che congiungerà Assisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La gara è organizzata dalla SSD Life Running Assisi, con il patrocinio della diocesi di Assisi – Gualdo Tadino – Nocera Umbra, dell’Ufficio nazionale Tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana e della Città di Assisi e con la collaborazione dell’Athletica Vaticana, la prima associazione sportiva costituita, e con sede, nello Stato della Città del Vaticano, simbolo di dialogo con la comunità sportiva mondiale. Athletica Vaticana, inoltre, parteciperà a tre momenti importanti:

· Alle 16.00 di sabato 5 novembre è prevista una visita all’Istituto Serafico per portare un saluto dal Santo Padre;

· Alle 17.00 si recherà in visita al Museo della memoria che ricorda il ruolo di Assisi per aiutare gli ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale: una sezione è dedicata a Gino Bartali, “capitano spirituale” di Athletica Vaticana-Vatican Cycling;

· Alle 18.00 il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, presiederà la messa del maratoneta, animata da Athletica Vaticana, nel Santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla fine della celebrazione ci sarà la benedizione degli atleti con i loro pettorali e la preghiera del maratoneta.

Viabilità

La 10.2K della San Francesco Marathon prenderà il via da Via Benedetto Croce (di fronte al liceo Properzio) e per poi raggiungere Santa Maria degli Angeli con arrivo al santuario in viale Patrono d’Italia. La gara presuppone una modifica della viabilità ordinaria per i luoghi interessati alla corsa per non più di due ore: dalle 9.00 alle 11.00 circa. Il percorso della 10.2K sarà segnalato con un’apposita cartellonistica stradale due giorni prima della partenza (venerdì 4 novembre 2022). Per informazione e iscrizioni: www.sanfrancescomarathon.it.