Teatro Lyrick ospita i grandi show tra rock e risate d’autore

Due eventi di prestigio nella scena culturale ad Assisi

ASSISI, 9 marzo 2026 – Il cartellone della stagione “Non c’è 2 senza… 5” entra nel vivo con un doppio appuntamento di rilievo internazionale che trasforma la città serafica nel fulcro dell’intrattenimento regionale. Il Teatro Lyrick si prepara ad accogliere due produzioni profondamente diverse, ma accomunate da una straordinaria forza comunicativa.

Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21.15, il palcoscenico sarà travolto dall’energia elettrica dei Queen con l’opera rock “We will rock you”.

Sabato 14 marzo 2026, ore 21.15, la verve comica e alle riflessioni pungenti di Max Giusti. Entrambi gli eventi rientrano in un progetto di valorizzazione culturale coordinato dall’Associazione ZonaFranca in sinergia con l’amministrazione comunale di Assisi, come riporta il comunicato di Francesca Cecchini – Uffucio Stampa Associazione ZonaFranca.

Lo spettacolo “We will rock you” non è una semplice carrellata di successi, ma un’esperienza teatrale immersiva nata dall’estro di Ben Elton insieme ai pilastri della band britannica, Brian May e Roger Taylor. La trama proietta lo spettatore in un domani distopico dove la creatività è repressa da un sistema globale che impone gusti e pensieri standardizzati. In questo scenario, un gruppo di giovani ribelli chiamati Bohemians intraprende una lotta epica per ritrovare la propria voce attraverso il potere del rock. La colonna sonora, eseguita rigorosamente dal vivo, vede i brani leggendari della band cantati in lingua originale, mantenendo intatta la carica emotiva che ha reso i Queen immortali. Questa nuova edizione della tournée italiana presenta un copione rivisitato, capace di dialogare con le sensibilità e i linguaggi del presente, rendendo ogni replica un evento unico e vibrante.

Il fine settimana al Teatro Lyrick prosegue con il ritorno di un protagonista assoluto della comicità italiana. Max Giusti presenta “Bollicine Update”, un’evoluzione del suo celebre show che mescola satira, imitazioni e confessioni a cuore aperto. Il titolo richiama i momenti di convivialità tipici dei brindisi, situazioni in cui, complici le bollicine, le barriere sociali si abbassano e si ha il coraggio di dire ciò che solitamente resta taciuto. Giusti, giunto alla piena maturità artistica, propone una carrellata di nuovi personaggi e aneddoti inediti raccolti durante i suoi recenti viaggi, offrendo un ritratto sincero e talvolta spiazzante della realtà quotidiana. Ad accompagnarlo sul palco sarà la SuperMaxBand, formazione composta da musicisti di alto livello come Fabio Di Cocco, Pino Soffredini, Fabrizio Fasella e Daniele Natrella, che garantiranno un ritmo serrato a una serata che si preannuncia esplosiva.

La gestione della stagione 2025/2026, affidata alla direzione artistica di Paolo Cardinali, conferma la centralità della struttura di Assisi nel circuito dei grandi tour nazionali. La scelta di proporre titoli di richiamo mondiale come il musical dei Queen accanto a monologhi d’autore come quello di Giusti risponde alla volontà di offrire una proposta diversificata e di qualità superiore.

Per agevolare l’accesso del pubblico, i biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita digitali. Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com