Calendimaggio Echo la Primavera anima Assisi tra musica e danza

Evento itinerante accende la città con canto e convivialità

Il 28 marzo segna l’inizio di una stagione culturale intensa con Echo la Primavera, evento itinerante che celebra la musica, il canto e la danza nel cuore di Assisi. La manifestazione, organizzata dall’Ente Calendimaggio, unisce la tradizione delle Parti storiche della città: la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra, accompagnate dalla Banda musicale di Cannara – Concerto musicale Francesco Morlacchi.

Calendimaggio Echo la Primavera prende vita ad Assisi

L’itinerario parte alle 17 da Fontebella, con meeting point alla Fonte Marcella, per guidare cittadini e visitatori attraverso piazzetta Garibaldi e i giardini di San Quirico. In ciascuna tappa, i partaioli della Magnifica Parte de Sotto propongono momenti di intrattenimento che combinano danza, canto e recitazione, offrendo uno spaccato autentico della tradizione assisana.

Intrattenimento e percorsi culturali

Dalle 18.30, la carovana si sposta verso San Francesco Piccolino, via Pozzo della Mensa e San Rufino, dove la Nobilissima Parte de Sopra prende il testimone, offrendo spettacoli che valorizzano le radici storiche della festa. L’itinerario culmina alle 20 in piazza del Comune, con la riconsegna della Rosa d’argento da parte della Madonna Primavera 2025 al Maestro de Campo, seguita dal saluto del presidente dell’Ente Calendimaggio, Simone Menichelli, e dal gran finale con i cori delle due Parti che intonano il Coprifoco, inno simbolo della città.

Previsto anche un aperitivo itinerante a cura di “Quelli del Brox” e i Disokkupati, che accompagna il pubblico durante le tappe. La giornata si chiude con la cena Sotto/Sopra in piazza del Comune, con un contributo volontario minimo di 20 euro, esclusi i bambini fino a 11 anni. Prenotazioni possibili fino al 27 marzo presso bar Bibiano, negozio di Mione, bar La Rocca e Fiori di Tiglio.

Verso il Calendimaggio 2026

Echo la Primavera funge da anticamera per gli eventi principali del Calendimaggio 2026, in programma dal 6 al 9 maggio. Tra le iniziative già confermate, spicca il Premio Lampone, che sarà assegnato il 20 aprile nella Sala della Conciliazione. Nato per commemorare un ex presidente dell’Ente Calendimaggio, il premio celebra l’impegno dei giovani nella trasmissione dei valori culturali della festa.

L’apertura della Taverna è fissata al 24 aprile, accompagnata dalla presentazione di un ricettario dedicato, mentre il 25 aprile saranno annunciati i tre giurati incaricati di decretare la Parte vincitrice. Il 30 aprile, dieci Madonne Primavera di entrambe le Parti saranno protagoniste di un corteo spettacolare, anticipando le esibizioni di balestrieri e sbandieratori previste per l’1 maggio in Piazza Santa Chiara.

Il presidente Menichelli sottolinea come Echo la Primavera rappresenti un’occasione unica per mostrare al pubblico, residente e turistico, la ricchezza storica e culturale di Assisi, percorrendo angoli nascosti della città e immergendosi nella tradizione che culminerà nel Calendimaggio.