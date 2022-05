Madonna Primavera 2022, Monna Letizia Marchesi è la Regina della Festa

Madonna Primavera è Nobilissima: vincendo fune e balestra (in situazione di parità: il punto è andato alla Parte col Balestriere che ha registrato il punteggio più alto, Sergio Mariucci), e lasciando solo la corsa delle tregge ai rivali di Parte de Sotto, la Nobilissima elegge Monna Letizia Marchesi quale Regina della Festa.

Come noto la vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma il vincitore ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel Calendimaggio 2023 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna.