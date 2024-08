Eleonora Burocco salva un uomo colpito da attacco cardiaco al supermercato

Eleonora Burocco, volontaria della Misericordia di Assisi, ha salvato la vita a un uomo di circa 50 anni colpito da un attacco cardiaco in un supermercato di Ponte San Giovanni. Grazie alla formazione ricevuta nel corso B.L.S.D. (Basic Life Support), Eleonora ha agito prontamente, applicando le tecniche apprese per rianimare l’uomo.

L’episodio è avvenuto mentre Eleonora si trovava alla Conad di Ponte San Giovanni con un’amica e il figlio. L’uomo ha iniziato a tossire e, dopo cinque minuti, si è appoggiato a uno scaffale, mettendo una mano sul petto e chiedendo aiuto prima di crollare a terra. Senza esitazione, Eleonora ha iniziato il massaggio cardiaco, inginocchiandosi accanto all’uomo.

Dopo dieci minuti di massaggio cardiaco, Eleonora ha utilizzato un defibrillatore fornitogli dal supermercato, poiché l’uomo non mostrava segni di ripresa. La prima azione di Eleonora è stata chiamare il 118, seguendo tutte le procedure previste. Una sola scarica del defibrillatore è stata sufficiente per far riprendere l’uomo, che è stato poi soccorso dai paramedici e trasportato in ambulanza con le piastre ancora attaccate.

Eleonora ha raccontato di aver provato molta paura durante l’intervento, trascorrendo 18 minuti in ginocchio a eseguire il massaggio cardiaco e pregando che l’uomo non morisse tra le sue mani. Eleonora non si è persa d’animo, agito con prontezza, salvandogli la vita.

“Mi sono passati davanti 6 ore di corso in 8 secondi”. Eleonora ha completato il corso B.L.S.D. il 12 luglio, ottenendo l’attestato il 15 luglio. Fino a quel momento, si era esercitata solo su manichini.

L’uomo, ora in fase di recupero, deve la sua vita all’intervento di Eleonora e alla sua capacità di mantenere la calma e applicare le tecniche apprese. E’ stato sfortunato e fortunato allo stesso tempo poiché Eleonora, che era andata al supermercato a fare la spesa, si è trovata nel posto giusto al momento giusto. Il suo intervento tempestivo ha fatto la differenza tra la vita e la morte per l’uomo colpito da attacco cardiaco.