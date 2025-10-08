Polizia di Assisi arresta un uomo per spaccio di droga nel 2025

Operazione contro stupefacenti porta a sequestro e arresto nel centro
La Polizia di Stato di Assisi ha arrestato un cittadino italiano di origine marocchina, nato nel 2002, nell’ambito di una mirata attività antidroga intensificata recentemente nel centro cittadino. L’uomo, sorpreso dagli investigatori mentre cedeva sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che ha portato al ritrovamento di circa 14 grammi di hashish, un bilancino di precisione con residui di droga e quasi 900 euro in contanti, segno evidente dell’attività illecita svolta.
Il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero, in attesa della convalida in giudizio per direttissima. La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nel contrasto allo spaccio, intensificando i controlli per garantire sicurezza e legalità sul territorio di Assisi.
