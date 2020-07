Riaperto il Pincio ad Assisi, Parco Regina Margherita, accessibile tutti i giorni dalle 7 alle 19

Tantissima gente ha partecipato a un evento significativo per la città di Assisi, e cioè la riapertura del Parco Regina Margherita (Pincio). Grandi e piccini si sono ritrovati alle 18 nella parte del parco riqualificata, messa in sicurezza e accessibile da ora tutti i giorni dalle 7 alle 19. Intanto i lavori al Pincio non si fermano, anzi proseguono senza sosta per arrivare alla riapertura dell’anfiteatro e di un’altra area del bosco.

L’occasione per radunare adulti e bambini, tante famiglie, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, è stata la prima tappa del “Bibliotour, la biblioteca si mette in moto” che proseguirà con le letture scelte per tutta l’estate nelle aree verdi delle frazioni di Assisi.



Applauditissimo il laboratorio musicale dal titolo “Canti, storie e arcobaleni” con la musicoterapeuta Elisabetta Ciancaleoni. L’amministrazione esprime soddisfazione per l’apprezzamento dei cittadini che finalmente potranno godere di nuovo del Pincio.

Nell’immagine la foto con i momenti dell’inaugurazione a cui hanno presenziato il sindaco Stefania Proietti e gli assessori Capitanucci, Cavallucci e Pettirossi, oltre alla presidente del consiglio comunale Casciarri. Prossimo appuntamento al Pincio con un evento che si terrà sabato 25 luglio a partire dalle 21 (il calendario degli eventi è disponibile su www.visit-assisi.com)