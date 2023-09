Acacia Group pronta per Economic Challenge, scelta Assisi

Acacia Group pronta – Dopo il successo dell’edizione 2022 al Teatro Morlacchi di Perugia, l’evento Economic Challenge si sposta ad Assisi per la sua edizione 2023, promosso da Acacia Group con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Umbria e il Comune di Assisi. Questo meeting, in programma il 28 e 29 settembre, riunirà oltre cinquecento partecipanti, trasformando Assisi in un palcoscenico straordinario per discussioni economiche di rilevanza nazionale.

L‘Economic Challenge 2023 vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui rappresentanti di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale. La conferenza, moderata dai giornalisti Sebastiano Barisoni e Laura Tecce, avrà come obiettivo principale il dibattito su temi economici e imprenditoriali. L’Umbria, con la sua posizione strategica e ricca cultura, cerca di emergere come regione impegnata nella sostenibilità, oltre a essere una destinazione turistica.

La lista degli speaker comprende figure di rilievo nel mondo politico, imprenditoriale e accademico, tra cui rappresentanti del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Agricoltura, della Camera di Commercio e di aziende di successo come McDonald’s Italia e Benetton Group. La presenza di figure istituzionali come gli assessori regionali e la presidente della Regione Umbria sottolinea l’importanza dell’evento.

L’Economic Challenge rappresenta un momento cruciale per esaminare le sfide globali e le opportunità nel mondo politico e imprenditoriale, promuovendo competenza, innovazione e coraggio. Assisi, come città del santo patrono d’Italia, offre un contesto ideale per riflettere sulla sostenibilità e sulle future direzioni economiche.

Francesco Pace di Acacia Group afferma che Assisi è la città adatta per questo evento, essendo un luogo simbolico che ispira un’economia amica della terra, un’economia di pace. L’evento mira a creare un dialogo umanistico e a esaminare il futuro in termini di sostenibilità e sviluppo economico, rendendo Assisi il luogo perfetto per questa edizione.