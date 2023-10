Allarme Salute a Santa Maria degli Angeli

Allarme Salute – Il capogruppo Lega Umbria, Stefano Pastorelli, ha scritto una lettera indirizzata agli assessori regionali Luca Coletto e Roberto Morroni, oltre al direttore generale della sanità umbra, Massimo D’Angelo, in cui ha sollevato seri allarmi riguardo alla situazione a Santa Maria degli Angeli, particolarmente concentrata nella zona delle ex Fonderie Tacconi. L’obiettivo principale della lettera è richiamare l’attenzione sulle crescenti preoccupazioni dei residenti in relazione agli sviluppi recenti in questa area.

Pastorelli ha sottolineato che l’odore acre, il rumore e la polvere nera che copre tutto sono solo la punta dell’iceberg. La situazione sembra essere più grave di quanto si pensasse inizialmente. Alcuni cittadini locali hanno scelto di sottoporsi a esami clinici eseguiti da un laboratorio privato, i quali hanno rivelato la presenza di tracce significative e concentrate di vari metalli pesanti, tra cui tallio, mercurio, arsenico, uranio, rodio e piombo nei loro capelli. Questi risultati allarmanti si sommano alle scoperte precedenti, in cui un monitoraggio condotto da Arpa nel 2021 aveva già rilevato la ricaduta a terra di polveri sottili contenenti piombo, cadmio, arsenico e nichel.

Pastorelli ha sottolineato la necessità urgente di ascoltare le preoccupazioni dei residenti e di intraprendere misure immediate per affrontare questa emergenza sanitaria. Ha proposto di attivare l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) per condurre un monitoraggio completo della qualità dell’aria e del suolo nella zona colpita. In parallelo, ha suggerito di avviare uno screening sanitario su tutta la popolazione coinvolta per valutare l’entità dei problemi di salute associati a questa situazione.

Pastorelli ha concluso la lettera affermando che una volta ottenuti i risultati di queste indagini, verranno prese ulteriori iniziative per garantire la salute e il benessere dei cittadini di Santa Maria degli Angeli e delle zone circostanti, evidenziando l’importanza di affrontare questo problema con la massima urgenza.