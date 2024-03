Echo la Primavera partirà dal Pincio parco “Regina Margherita”

Per il Pincio, dopo il segno invernale col Presepe, arriva quello primaverile. E la storia continua, riprendendo il suo corso con un evento simbolo, quale lo storico itinerario musicale “Echo la Primavera” che attraversa le vie di Assisi, festeggiando l’avvio della bella stagione. Domenica 24, appunto, con inizio alle ore 16,30.

I giardini del Pincio sono ormai al centro di interventi partiti sotto la spinta dell’apposito Comitato Civico che, dalla significativa creazione del “Presepe dei Leoni”, in sintonia con il sindaco Stefania Proietti e l’Amministrazione Comunale, ha contribuito a far rimettere le mani sul Pincio dopo tanta incuria.

L’Amministrazione ha già avviato interventi concreti per porre in sicura fruizione almeno una parte degli spazi verdi, grazie all’AFOR, per riportare dunque margini di sicurezza a valori sufficienti per un grande evento di riapertura all’inizio dell’estate, già programmato dal Comitato. In questi giorni si sta provvedendo alla potatura degli alberi con sistemazione delle staccionate e il risanamento dell’area giochi, spostando gli “intrusi” dal Pincio, inclusi i relitti dei giochini: l’amministrazione, infatti, ha intercettato un bando di 30 mila euro da dedicare alle aree ricreative della struttura.

L’appuntamento di domenica 24 con Echo la Primavera segnerà un momento per solennizzare degnamente, e significativamente, anche al suono dell’inno istituzionale del Coprifoco, la ripartenza di un luogo caro al cuore degli assisani e non, con il sigillo della storia e la partecipazione dei cittadini che vincono finalmente su tanto doloroso abbandono. Il Comitato Civico per il Pincio

di Paola Gualfetti