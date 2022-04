Chiama o scrivi in redazione

Il Comitato di Via Protomartiri Francescani: “Concittadini intervenite!”

In data 2 aprile 2022, si è riunito il Comitato di Via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli, il quale si è autodeterminato a proporre un’azione civile volta a far valere il diritto all’abitazione e il diritto alla salute di ciascun abitante della zona.

Il problema, ormai noto, è legato alle emissioni di polveri, odori e rumori che provengono dalla vicina attività metallurgica delle Fonderie F.A. S.p.A..

Si tratta di un’ azione che richiede il maggior coinvolgimento possibile della popolazione. Ovviamente più siamo e meglio riusciremo nel nostro intento di garantire il rispetto del sacrosanto diritto a vivere in un ambiente salubre.

Pertanto invitiamo i cittadini interessati a contattarci per organizzare la prossima riunione , dove auspichiamo una numerosa partecipazione: la salute e l’ambiente non possono più attendere, o li difendiamo adesso o mai più.

Visto che Regione, Comune, ASL e Arpa ad oggi non sono riusciti a garantirci una qualità della vita a misura d’uomo, dobbiamo assolutamente, quanto prima, attivarci noi: Assisi va tutelata!

CONTATTI: e-mail com.protomartirifrancescani@gmail.com

