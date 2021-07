Chiama o scrivi in redazione

Passeggiata dalle Rocche di Assisi al tramonto, da non perdere

Assisi al tramonto è anche più bella, quando la luce dorata accende la pietra rosa del Subasio. La passeggiata in programma – sabato 17 luglio ore 18, Porta Cappuccini – partirà dalla Rocca Minore, sentinella ad est di Assisi che, grazie ai suoi custodi i Cavalieri del Colle del Paradiso, sarà visitabile in misura del tutto straordinaria in occasione di questo evento.

L’associazione, attiva dal 1982, è composta da guide turistiche della Regione Umbria ed organizza eventi di promozione e valorizzazione del territorio.

Attraverseremo l’oliveto sul declivio sottostante, anch’esso eccezionalmente aperto per noi, per giungere poi all’Anfiteatro Romano, che attirava spettatori da tutto il circondario.

Da Porta Perlici percorriamo alcuni antichi vicoli per concludere la serata alla Rocca Maggiore con il suo magnifico panorama sulla valle umbra e sulle splendide facciate delle chiese.

Parleremo di guerre, di assedi, di capitani di ventura, ma la dolcezza del tramonto getterà un’altra luce sulle rocche medievali.

Appuntamento sabato 17 luglio ore 18, Porta Cappuccini

Per info e prenotazioni:

AGTU Associazione Guide a turistiche dell’Umbria:

075.815228

339.3390103

info@assoguide.it

Costo: 10 euro a persona

La passeggiata è agevole, ma è necessario indossare scarpe comode