Piano strade 4, lavori per altri 13 interventi, le vie interessate

Sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito del Piano Strade 4. Si tratta di ben 13 interventi su altrettanti territori che rientrano nell’appalto di 650 mila euro.

I lavori di bitumatura delle strade sono iniziati in località Paganzano (da Pieve San Nicolò all’incrocio con la strada vicinale Vaie) e proseguiranno in via Brigolante e via Correggiano, via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli, in via della Fornace e piazzale Mascagni a Petrignano, in viale del Santo Patrono a Tordandrea, in via Dante Siena a Torchiagina, in via Trifone Benzi a Viole, in via del Collicello a Capodacqua, in via della Tomba Romana a Castelnuovo, via Ombrosa a Tordibetto, via Bassano a Rivotorto.

Intanto l’amministrazione comunale sta procedendo all’elaborazione del Piano Strade 5, che a breve andrà in giunta per l’approvazione.