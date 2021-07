Subasio con Gusto 2021 al Bosco di San Francesco

Subasio con Gusto 2021, un weekend di passeggiate al Bosco di San Francesco

Spello, 1 luglio 2021 – Un fine settimana alla scoperta dei profumi e sei sapori dell’estate: venerdì 2 e sabato 3 luglio, il Comune di Spello propone l’anteprima estiva di Subasio con Gusto 2021, un appuntamento che anticipa la consueta edizione di marzo, quest’anno annullata a causa dell’emergenza sanitaria. Il programma di domani, venerdì 2 luglio prevede una passeggiata guidata al Bosco di San Francesco ad Assisi dal prof. Aldo Ranfa e Chiara Proeitti dell’Università degli Studi di Perugia; partenza alle ore 16.30 dal Complesso Benedettino S. Croce per seguire un percorso nella Valle del Tescio e Colcaprile.

E’ obbligatoria la prenotazione al numero 075 813157 con possibilità di cena all’Osteria del Mulino. Sabato 3 è invece prevista una passeggiata all’alba con partenza alle ore 5.00 dalla Madonna della Spella lungo un percorso di circa 5 km, condotto da Federico Famiani, che prevede la visita al Mortaro grande e ritorno previsto per le 7.30 per una colazione in compagnia. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 7743826. “Con questa iniziativa che rappresenta l’anteprima estiva dell’edizione in programma dal 15 al 17 ottobre vogliano dare continuità a un evento che quest’anno non si è potuto svolgere a causa dell’emergenza sanitaria – commenta l’assessora comunale alla cultura Irene Falcinelli–. L’obiettivo resta la valorizzazione del Parco del Subasio attraverso la scoperta di percorsi naturistici come il Bosco di San Francesco e della parte del Monte che ricade sul territorio di Spello in un’atmosfera particolare grazie alla guida dell’Associazione Gaia”.