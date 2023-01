Comunità energetiche opportunità reale o pura propaganda? Un seminario ad Assisi

Presso la sala della Conciliazione del Comune di Assisi, venerdì 3 febbraio alle ore 16, si terrà un importante Seminario atto a promuovere cultura, informazione e formazione sulla costituzione di “comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo-Il nuovo paradigma!”

Il Seminario è organizzato da Optima Energia patrocinato dalla Regione Umbria, Comune di Assisi, Ordine e Fondazione degli ingegneri di Perugia, in collaborazione con le associazioni Federalberghi, Confcommercio, Anci, Adic e ANACI. Saranno rilasciati 3 crediti formativi a tutti gli ingegneri che parteciperanno in presenza al seminario.

Sarà l’occasione per definire e interpretare le ultime normative di una “economia circolare” al centro delle attività rivolte allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica : si parlerà della grande opportunità per i cittadiniI, PMI , Comuni , ecc di diventare clienti attivi e il territorio si fa infrastruttura . Un ruolo importante è il comportamento virtuoso e il discernimento dell’umano avendo la direttiva europea 2018/2001(Red II) dato ai cittadini l’opportunità di trasformarsi da “consumer a prosumer“ mediante un modello di regolazione virtuale di energia . Il seminario ha lo scopo di produrre un feedback con tutti gli attori coinvolti anche a fronte del TIAD (Testo integrato autoconsumo diffuso) del 27/12/2022 pubblicato dall’ ARERA.

Manca solo il decreto attuativo che definirà I nuovi incentivi.

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, ha annunciato che “ il percorso è stato articolato poiché è stata necessaria una lunga consultazione con ARERA ma è in arrivo fra poche settimane”.

In questo contesto innovativo ovviamente fondamentale sarà il ruolo delle Regioni perché avranno un compito determinate in un’ottica di sfruttamento virtuoso di quello che è il patrimonio territoriale in chiave energetica.

Il Seminario potrà ospitare un numero limitato di circa 120 persone , oltre agli ingegneri, autorità, relatori . Per questo motivo è stata adibita anche una seconda sala per ospitare l’accesso ad ulteriori operatori di settore : per garantire la visione di questo Seminario, Optima Energia ha predisposto anche una diretta via web allo scopo di poter dare l’opportunità a tutti gli operatori di settore, di prendere visione del seminario.