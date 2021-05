Costruire il Futuro, “Quale Assisi?” conversazione pubblica virtuale

L’Associazione socio culturale Costruire il Futuro organizza per lunedì 31 maggio alle ore 21 la conversazione pubblica virtuale dal titolo. “Quale Assisi?” Tutti possono partecipare per rappresentare proposte concrete, idee, suggerimenti, vision and mission per la città di Assisi. Il link per accedere è il seguente: https://meet.google.com/npk-pgez-zbj

Verrà data precedenza ai cittadini, poi, se proprio necessario, anche ai politici attivi… (della serie proposte non propaganda). Indipendentemente, ma anche in vista delle prossime elezioni amministrative, è bene confrontarsi su idee, proposte, propositi che provengano dalla società civile per un senso civico che ci veda sempre soggetti sensibili e attivi.

Il presidente dell’associazione Roberto Sannipola auspico “la presenza in particolare dei giovani e delle donne, ma chiaramente di tutti anche di chi non è di Assisi ma che può contribuire fattivamente. Se fossero presenti soggetti attivi in politica – ha detto – potranno prendere la parola ma dopo gli interventi dei cittadini. Costruiamo un network sociale, civico, operativo, solidale libertario – spiega Sannipola -. Siamo aperti a ricevere idee, contributi, suggerimenti, ecc. Per adesso lo slogan è: “le elezioni vedremo se e come affrontarle, adesso capiamo quale città vogliamo, per la quale è bene impegnarsi in ogni caso”.