Assisi, tavoli tematici d’affari BNI

Venerdì 01 Aprile alle ore 18.30 presso l’Agriturismo il Cantico di San Francesco ad Assisi, il Capitolo BNI “Invictus Perugia” organizza i tavoli tematici d’affari, con l’obiettivo di facilitare la nascita di relazioni che possano aumentare il volume d’affari dei partecipanti che vedrà protagonisti della giornata di networking imprenditori e professionisti dell’Umbria.

di Monia Betti

Il mondo del networking professionale è riuscito a superare le molte barriere create dalla pandemia, grazie sopratutto a piattaforme online come Zoom e Airmeet ,ed ora dal virtuale, torna in fisico per questo appuntamento imperdibile.

La rete di professionisti ed imprenditori BNI, è la più grande organizzazione di marketing referenziale al mondo, presente in 75 nazioni, con circa 289’000 membri suddivisi in oltre 10.500 capitoli (gruppi).

Negli ultimi 12 mesi grazie a circa 12 milioni di referenze sono stati generati affari per oltre 19 miliardi di dollari.

Bni in Italia conta circa 10.700 membri in 420 capitoli ha generato oltre 480 milioni di euro di affari grazie alle referenze.

In Umbria, BNI, è arrivata nel 2017 e il capitolo BNI Invictus Perugia, che ha iniziato la sua attività a gennaio 2020, è uno dei 6 capitoli attivi nella region BNI Perugia.

In questi anni grazie a circa 13.900 referenze gli imprenditori e professionisti hanno generato oltre 21,8 milioni di euro di affari.