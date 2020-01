Il tunnel di Assisi non s’ha da fare né oggi e né mai o quasi, dice Antonio

di Antonio Amori

Io sono un commerciante e pertanto posso essere condizionato nel giudizio a questa eventuale opera…in ogni caso ad Assisi esiste una economia che riesce bene o male a far sopravvivere i suoi abitanti del centro storico e questo è dovuto al fatto che il turismo, principale fonte di reddito per chi lavora nel centro storico, viene ben diviso per l’esistenza di parcheggi stellari intorno alla città.

Adesso pensare di stravolgere questo sistema creando un tunnel che fa arrivare direttamente i turisti al centro di Assisi sarebbe come dire facciamo arrivare i turisti con il paracadute nella piazza del Comune….ai quali faremo perdere anche il piacere di vedere le porte d’entrata della città le quali riescono a dare quell’ idea di storia e di vita che ha vissuto Assisi nel corso dei secoli.

Vi rendete conto che già le sofferenti via S.Paolo, via Fontebella, via Borgo Aretino ect morirebbero economicamente del tutto e verrebbero favorite solo 20/30 attività?

Se si è consapevoli di questo, si faccia il tunnel però di questo si deve essere consapevoli…voglio aggiungere che poi una volta fatto vi sono due scenari, il primo è che esiste il tunnel ma la gente chiaramente andrà dove ha bisogno di andare e non potrà essere indirizzata obbligatoriamente a prendere il tunnel altrimenti si rivolta l’Assisi commerciale, mentre se rimane come ora con in più il tunnel, allora sarà molto poco frequentato perchè i parcheggi oggi sono con una disponibilità superiore alla reale necessità…. perciò in base a queste considerazioni vale la pena spendere soldi per questa opera questi soldi potrebbero essere spesi diversamente?