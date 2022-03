Chiama o scrivi in redazione

La promozione turistica e la sfida digitale: l’esperienza di Assisi

Riprendono i seminari UTH (Umbria Tourism Hub) organizzati dal Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia, con sede in Assisi: mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 16, è in programma la conversazione “La promozione turistica e la sfida digitale: l’esperienza di Assisi”.

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, del Sindaco di Assisi Stefania Proietti e dei Proff. Luigi Farenga, vicedirettore del Dipartimento di Economia e Francesco Scaglione, presidente del Corso di Laurea in Economia del Turismo, l’incontro entrerà nel vivo con la tavola rotonda moderata dal Prof. Fabio Forlani (docente di Marketing delle Imprese Turistiche).

All’incontro parteciperanno Antonella Tiranti, Dirigente Servizio Turismo, Sport e Film Commission della Regione Umbria; Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio del Comune di Assisi; Simone Fittuccia, Presidente Federalberghi Umbria; Andrea Caracciolo, General Manager InformaSistemi S.p.a.

La conversazione UTH-1/22, coerentemente con il tema della giornata, sarà un evento Phygital, in cui verranno unite due aule: quella ‘fisica’, ospitata negli studi di InformaSistemi di Assisi-Santa Maria degli Angeli, e quella Digitale UTH, creata nella piattaforma Teams.

Per partecipare è necessario contattare la segretaria organizzativa: pietro.ronca@unipg.it