Assisi, approvate le linee guida 2025: città al servizio dei cittadini

Stoppini: strategia incentrata su diritti, pace e sviluppo sociale

Il Consiglio comunale di Assisi ha dato il via libera, con voto di maggioranza, alle Linee programmatiche di mandato 2025-2030 illustrate dal sindaco Valter Stoppini. Questo documento definisce la direzione politica per i prossimi cinque anni, includendo progetti e interventi fondamentali per la città. La strategia si fonda sul programma elettorale presentato a maggio scorso, con il sostegno dei Gruppi consiliari che oggi compongono il Consiglio.

Parallelamente è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2028, che integra le linee guida in chiave operativa, inserendo obiettivi e vincoli di bilancio. La conclusione di questo iter segna l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo. Nel corso della seduta sono state discusse inoltre variazioni di bilancio e mozioni di minoranza, confermando un’attiva partecipazione politica.

Aprendo il Consiglio, Stoppini ha espresso solidarietà alle vittime del conflitto in Palestina, in particolare ai bambini, e ha annunciato la collaborazione con Maher Nicola Canawati, sindaco gemellato di Betlemme dal 1989, che parteciperà prossimamente alla Marcia per la Pace di Assisi. Il primo cittadino ha sottolineato come il governo cittadino voglia valorizzare la vocazione di Assisi come simbolo mondiale di spiritualità, bellezza, pace e sostenibilità.

Il programma si basa sulla tutela dei diritti fondamentali e sull’inclusione sociale, puntando a uno sviluppo civile e culturale che garantisca pari opportunità a tutte le fasce della popolazione, con uno sguardo particolare ai più svantaggiati. Stoppini ha evidenziato il percorso degli ultimi anni, fondato su principi francescani di giustizia sociale e partecipazione, volto a rafforzare le istituzioni e a stimolare un coinvolgimento diretto dei cittadini.

Il sindaco ha infine dichiarato che il progetto amministrativo intende completare la rigenerazione urbana avviata, sviluppando soluzioni innovative e dando spazio alle idee provenienti dal confronto con la comunità. Assisi, ha ribadito, deve mantenere la sua importanza nazionale e internazionale, tutelando il ricco patrimonio artistico e storico e alimentando il dialogo come fondamento della sua identità.