Assisi rinnova il tributo per la Giornata dell’Unità

Cerimonie e memoria per onorare la pace e i caduti

Assisi ha celebrato con solennità la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ricorda la fine della Prima guerra mondiale e onora il sacrificio di quanti combatterono per la libertà e l’indipendenza del Paese. L’iniziativa, promossa dal Comune di Assisi, ha coinvolto autorità civili e militari, cittadini e studenti in una serie di eventi commemorativi diffusi in tutto il territorio.

La cerimonia principale, come riportato nel comunicato stampa del Comune di Assisi, si è aperta in piazza Santa Chiara, con un corteo fino a piazza del Comune. Presenti il sindaco Valter Stoppini, la presidente del Consiglio comunale, assessori, consiglieri, rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni combattentistiche e studenti delle scuole locali. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, il primo cittadino ha ricordato con parole di intensa partecipazione il valore della memoria e la necessità di costruire quotidianamente la pace, fondamento della Costituzione italiana.

Stoppini ha espresso riconoscenza verso le Forze Armate, sottolineandone il ruolo essenziale non solo nella difesa del territorio ma anche nelle missioni di pace internazionale e negli interventi di protezione civile durante le calamità. Il sindaco ha reso omaggio ai caduti per la patria, ribadendo la gratitudine della città verso chi garantisce sicurezza e solidarietà.

Il corteo ha poi raggiunto piazzale Trieste, dove è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti, alla presenza del picchetto d’onore dell’Esercito italiano. È seguito un momento di commemorazione dedicato a Leone Maccheroni, giovane bersagliere assisano ucciso nel 1943. Al termine, in Galleria Le Logge, è stata inaugurata una mostra che raccoglie divise storiche e moderne delle forze dell’ordine, aperta al pubblico fino al 5 novembre.

Le iniziative commemorative proseguiranno per l’intero mese di novembre, coinvolgendo le frazioni del territorio comunale. Tra gli appuntamenti in calendario figurano le cerimonie di Torchiagina, Tordandrea, Santa Maria degli Angeli, San Vitale, Rivotorto, Tordibetto, Castelnuovo, Porziano, San Gregorio, Palazzo e Petrignano, con momenti di raccoglimento e partecipazione collettiva.

Un tributo diffuso, dunque, che unisce la comunità di Assisi nel segno della memoria condivisa e della gratitudine verso chi ha servito e serve il Paese, riaffermando il valore della pace come responsabilità comune.