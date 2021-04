Alberghiero Assisi, in DAD si parla anche di legalità

di Flavia Pagliochini

Si è concluso con un grande riscontro e molta partecipazione il ciclo di cinque incontri sulla legalità organizzati, come ogni anno scolastico, dall’istituto professionale di Stato – Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera di Assisi, per gli studenti delle classi prime. Come sempre la scuola ha potuto contare sulla collaborazione della polizia di Stato.

© Protetto da Copyright DMCA

Sono stati 120 i ragazzi di sei diverse classi della scuola diretta da Bianca Maria Tagliaferri che si sono collegati on line con gli agenti del commissariato assisano, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Insieme all’ispettore superiore Angela Lolli e al vice sovrintendente Andrea Ponti, in servizio all’ufficio anticrimine, e all’ispettore superiore Amabilia Bocciolini, responsabile dell’ufficio controllo del territorio, i ragazzi hanno affrontato, in quello che la questura ha definito “uno scambio diretto, vivace e costruttivo”, soprattutto le problematiche e i rischi connessi all’uso dei social network e a quelli più in generale legati al periodo adolescenziale.

Gli incontri con la polizia di Stato sono arrivati al termine di un progetto ben più articolato che ha visto i ragazzi, insieme ai loro docenti, affrontare i temi legati alla protezione dei propri dati personali e ai rischi della comunicazione. La collaborazione avviata ormai da anni tra il commissariato della polizia di Assisi e l’istituto alberghiero – anticipa la nota della Questura – proseguirà con ulteriori incontri, questa volta rivolti ai genitori degli studenti./fp