Assisi aderisce al patto locale per la lettura Zona Sociale 3

Siglato accordo tra cinque comuni, scuole e associazioni della Zona sociale 3

La città di Assisi ha ufficialmente aderito al “Patto Locale per la Lettura”, iniziativa promossa nell’ambito della Zona sociale 3 dell’Umbria per fare della lettura una pratica quotidiana condivisa e diffusa. L’accordo, siglato presso il Cinema Esperia di Bastia Umbra, vede coinvolti i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica insieme a istituti scolastici e realtà associative del territorio. L’obiettivo principale dell’intesa è quello di creare una rete stabile e strutturata capace di sostenere azioni coordinate tra soggetti pubblici e privati, riconoscendo nel libro e nella lettura strumenti fondamentali per la crescita culturale e sociale delle comunità.

Una firma collettiva per il futuro culturale

Alla cerimonia di sottoscrizione hanno partecipato amministratori locali, dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo associativo. Per il Comune di Assisi erano presenti il vicesindaco con delega alla cultura Veronica Cavallucci e l’assessore Donatella Casciarri. La vicesindaco ha firmato il documento portando l’esperienza maturata dalla città serafica, da tempo impegnata nella promozione della lettura come valore sociale e strumento di inclusione. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema integrato che superi i confini amministrativi per favorire la circolazione di idee, progetti e buone pratiche educative.

Il valore strategico della lettura secondo gli amministratori

“Assisi considera i libri e la lettura risorse strategiche per migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorire la coesione sociale e lo sviluppo di pensiero critico e cittadinanza attiva”, hanno dichiarato il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco Cavallucci. Le iniziative già attivate sul territorio comunale testimoniano questo impegno. La biblioteca comunale lavora in sinergia con scuole e associazioni, mentre progetti come il Bibliotour hanno portato le attività culturali fuori dalla sede istituzionale, raggiungendo le frazioni e coinvolgendo tutte le fasce d’età.

Sinergie territoriali per promuovere la lettura

Con la firma di questo patto, i Comuni della Zona sociale 3 creano un’alleanza concreta che permetterà di sviluppare azioni sinergiche per rafforzare il valore sociale della lettura. L’accordo prevede la realizzazione di progetti comuni, lo scambio di esperienze e risorse, e la programmazione condivisa di eventi e iniziative. Il protocollo intende coinvolgere attivamente anche le librerie indipendenti, le biblioteche e i presidi culturali presenti nei cinque territori comunali, valorizzando le specificità di ciascuna realtà.

La partecipazione delle scuole e delle associazioni

L’evento di presentazione ha visto una nutrita partecipazione del mondo scolastico e associativo. I dirigenti degli istituti comprensivi della zona hanno sottolineato l’importanza di creare alleanze stabili tra istituzioni educative e amministrazioni pubbliche per contrastare la povertà educativa e promuovere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia. Le associazioni culturali presenti hanno manifestato entusiasmo per l’iniziativa, offrendo la propria disponibilità a collaborare attivamente alla realizzazione dei progetti previsti dal patto.

Letture dinamiche con Alfonso Cuccurullo

Momento particolarmente vivace della mattinata è stato l’intervento di Alfonso Cuccurullo, noto formatore e animatore specializzato in promozione della lettura per ragazzi. Cuccurullo ha intrattenuto gli studenti presenti con letture dinamiche e coinvolgenti, dimostrando sul campo come l’approccio alla lettura possa essere innovativo e capace di catturare l’attenzione delle giovani generazioni. La sua performance ha rappresentato un’anticipazione concreta delle metodologie che potranno essere adottate nell’ambito delle iniziative previste dal patto.

Prospettive future per il patto di lettura

Nei prossimi mesi i Comuni firmatari avvieranno tavoli di lavoro per definire nel dettaglio il calendario delle iniziative comuni. Si prevede la realizzazione di rassegne letterarie diffuse, laboratori di lettura per bambini e adulti, incontri con autori e progetti di promozione della lettura negli spazi pubblici. Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle fasce più vulnerabili della popolazione, con progetti mirati per anziani, persone con disabilità e cittadini di origine straniera.

Il ruolo di Assisi come capofila

La città di Assisi, in qualità di capofila della Zona sociale 3, giocherà un ruolo centrale nel coordinamento delle attività previste dal patto. L’esperienza maturata con il Bibliotour e con le altre iniziative già realizzate rappresenta un patrimonio prezioso da mettere a disposizione dell’intero territorio. La biblioteca comunale di Assisi diventerà uno dei nodi principali della rete, offrendo spazi, competenze e risorse per la realizzazione dei progetti condivisi.