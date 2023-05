Premiati i piccoli vincitori del concorso “Giuseppina Baldoni”

Premiati i piccoli vincitori – Oltre 40 opere realizzate e 11 classi vincitrici: sono i numeri della seconda edizione del Premio Giuseppina Baldoni, concorso istituito dalla famiglia Baldoni Franceschini dell’azienda Umbria Gas in memoria di Giuseppina, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie del comune di Assisi con l’obiettivo di favorire, attraverso collaborazione e creatività, la diffusione di valori che aiutino a superare le apparenti barriere create dalla disabilità e dalla diversità in genere.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta anche quest’anno nell’Auditorium comunale della scuola media “Galeazzo Alessi” di Santa Maria degli Angeli, ha valorizzato la sensibilità e capacità di giovanissimi artisti che con i loro elaborati grafico-pittorici hanno espresso il valore dell’inclusione.

All’evento sono intervenuti Anna Maria Baldoni, Amministratrice unica dell’azienda Umbria Gas promotrice del progetto, la famiglia Franceschini coordinatrice per le scuole nelle persone di Giulio, Chiara,Giulia e Federica Franceschini,il sindaco di Assisi Stefania Proietti,la giuria tecnica con ilprofessorRoberto Leoni, l’avvocatoGiuseppe Caforio, le professoresse Lina Franceschini e Valentina Fabbri, la direttrice Loredana Mondellini, il professor Paolo Scilipoti, le insegnanti Donatella Porzi, Luigina Chiappini e Nada Pieri.

All’iniziativa hanno aderito gli Istituti comprensivi Assisi 1, Assisi 2 e Assisi 3, l’Istituto comprensivo per ciechi e il Convitto nazionale “Principe di Napoli” di Assisi.

“Anche questa seconda edizione – ha sottolineato Anna Maria Baldoni–è stata accolta con una partecipazione e un entusiasmo che rappresentano per noi un motivo di grande soddisfazione. Ci emoziona l’energia e il talento che il premio in onore di Giuseppina e in sua memoria, riesce a sviluppare. Anche in questa occasione è stato difficile giudicare il lavoro straordinario fatto dai bambini e dai loro insegnanti. Un patrimonio di colori, fantasia e abilità che dimostra ancora una volta l’importanza di educare i più piccoli al rispetto delle diversità”.

I premiati

Per le scuole dell’infanzia:

1° premio ex aequo

“Insieme si ha meno paura”Istituto M.L. Cimino sezione B.

“Insieme è più bello: anche noi come Guizzino”Scuola infanzia Fratello Sole sezioni A, B e C.

2° premio “Un piccolo gesto rende più bella la diversità” Scuola infanzia San Paolo sezione A.

"Un piccolo gesto rende più bella la diversità" Scuola infanzia San Paolo sezione A. 3° premio "l'Amicizia un valore unico" Istituto M.L. Cimino sezione F.

"l'Amicizia un valore unico" Istituto M.L. Cimino sezione F. Premio speciale "Ciak si gioca…. Diari e ricordi" Scuola infanzia G. Sorignani sezione A

"Ciak si gioca…. Diari e ricordi" Scuola infanzia G. Sorignani sezione A Per le scuole primarie:

1° premio “Noi siamo armonia” Scuola primariaGiovanni XXIII classeII A.

"Noi siamo armonia" Scuola primariaGiovanni XXIII classeII A. 2° premio ex aequo "E tu che bimbo sei?" "Sei bello così come sei" classeIV A e IV BScuola Primaria Luigi Masi.

"E tu che bimbo sei?" "Sei bello così come sei" classeIV A e IV BScuola Primaria Luigi Masi. 3° premio "Ritratti cubisti" Scuola primaria Don Lorenzo Milani classe IV A.

"Ritratti cubisti" Scuola primaria Don Lorenzo Milani classe IV A. Premio speciale "La narrazione della tenerezza silenziosa" Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi; "Da un filo può nascere un'amicizia"Scuola primaria Sant'Antonio classi I A e I B.

Il riconoscimento alle scuole consiste in un premio in denaro, finalizzato all’acquisto di sussidi o materiali ad uso didattico utili all’integrazione di disabilità e differenze di genere.

Tutti gli elaborati resteranno esposti presso la sede di Umbria Gas, a Tordandrea di Assisi in via Porziuncola 5: la mostra potrà essere visitata tutti i giorni, dal lunedì al sabato, previo appuntamento telefonico al numero 075 804 34 28.

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti, manifestando la gratitudine dell’amministrazione comunale e della città per questa iniziativa,ha parlato di un premio che è frutto di un “lavoro costante e straordinario, di supporto alle scuole e di incoraggiamento ai bambini nelle proprie capacità”.

Chiara Grassi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Assisi 2” ha definito l’iniziativa “una grande opportunità, che permette alle scuole del territorio di affrontare un percorso importante e qualificante insieme agli alunni, facendo leva sull’unicità di ciascuno”.

La direttrice Loredana Mondellini ha evidenziato la qualità degli elaborati “nei quali – ha detto – ho visto tanta passione, amore, pazienza e progettualità. La scuola, baluardo di civiltà, è il luogo del bello, del vero e del giusto”.

Giuseppina Baldoni (31 agosto 1966 – 13 febbraio 2020), sorella dell’imprenditrice Anna Maria Baldoni, è nata e vissuta a Tordandrea di Assisi. Negli anni ’70, quando termini come “inclusività” sembravano ancora non trovare reale spazio nell’ambiente scolastico, Giuseppina, persona con sindrome di Down, ha potuto seguire un percorso di formazione analogo a quello dei suoi coetanei grazie al sostegno dei suoi insegnanti, di presidi illuminati e dei compagni di classe.