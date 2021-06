Chiama o scrivi in redazione

Riparte il Bibliotour Assisi 2021, prima tappa a Santa Maria degli Angeli

Riparte il “Bibliotour Assisi 2021- La biblioteca si mette in moto” con la prima tappa, fissata per mercoledì prossimo, 30 giugno, alle ore 21, a Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi.

Il calendario prevede 10 appuntamenti con la lettura nelle piazze di Assisi e delle frazioni. A luglio il “Bibliotour” prevede incontri a Petrignano, Costa di Trex, Castelnuovo e Rivotorto. Ad agosto a Capodacqua e San Vitale. A settembre Assisi, Tordandrea e Palazzo.

La kermesse itinerante del libro è una delle tante iniziative volute e organizzate dalla Biblioteca Comunale di Assisi per diffondere il piacere della lettura ai grandi e ai più piccoli. Si ricorda infine che Assisi è stata riconosciuta “Città che legge 2020-2021”, un attestato che consente di poter accedere a bandi e iniziative promossi dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani).