Ricostruzione sblocca fondi per l’auditorium Frate Francesco

Il piano post-sisma finanzia nuovi restauri ad Assisi

Ricostruzione, cultura e sicurezza scolastica rappresentano i pilastri del nuovo piano di interventi che interesserà il cuore pulsante dell’Umbria. La Cabina di Coordinamento ha sancito un passaggio epocale per il recupero del patrimonio danneggiato dalle sequenze sismiche iniziate nel 2016, destinando risorse certe a progetti rimasti a lungo in attesa di copertura finanziaria. Il via libera definitivo, arrivato dopo una rigorosa istruttoria tecnica, conferma l’efficacia della sinergia tra gli enti locali e la struttura commissariale.

Stanziamenti record per la scuola e il restauro

L’operazione finanziaria ammonta a un totale di 1.050.000 euro, una cifra che permetterà di avviare cantieri di altissimo profilo architettonico e sociale. La voce di spesa più consistente, pari a 600.000 euro, riguarda l’adeguamento dell’Auditorium della scuola secondaria di primo grado Frate Francesco. Questo spazio, vitale per la didattica e l’aggregazione giovanile, subirà una trasformazione profonda volta a garantire i più elevati standard di protezione e funzionalità. Parallelamente, 450.000 euro sono stati vincolati al recupero della Sala degli Sposi situata all’interno di Palazzo Vallemani. Qui l’obiettivo è la conservazione dell’apparato decorativo e dei preziosi affreschi che rendono l’edificio un punto di riferimento per il turismo internazionale.

Il nesso causale e le procedure amministrative

L’accesso ai fondi non è stato un percorso automatico. La validazione del Comitato Istituzionale poggia su una documentazione tecnica impeccabile prodotta dagli uffici municipali. Ogni intervento è stato inserito nel Nuovo Piano delle Opere Pubbliche solo dopo la certificazione del legame diretto tra i danni rilevati e le scosse del 24 agosto 2016. Le ordinanze sindacali e i rilievi dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria hanno costituito la base giuridica necessaria per sbloccare i finanziamenti, dimostrando come la programmazione attenta possa accelerare l’iter burocratico.

Sinergia istituzionale per il rilancio del territorio

Il successo di questa manovra è il frutto di un dialogo costante tra l’amministrazione guidata dal sindaco Valter Stoppini e i vertici regionali. Un ruolo determinante è stato svolto dalla presidenza della Regione Umbria e dalla struttura guidata dal Commissario Straordinario Guido Castelli. Oltre un milione di euro per l’Auditorium “Frate Francesco” e Palazzo Vallemani rappresentano infatti una risposta concreta alle esigenze di una comunità che vede nel restauro non solo un atto conservativo, ma un volano di sviluppo economico. Gli assessori competenti hanno sottolineato come la restituzione di questi luoghi alla cittadinanza sia una priorità assoluta per l’agenda politica locale.

Cronoprogramma e obiettivi futuri per il centro

Con l’approvazione del piano si apre ora la fase operativa. Il Comune si prepara a gestire le procedure di gara con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di attesa. Il restauro di Palazzo Vallemani, in particolare, è considerato strategico per il rilancio dell’attrattività del centro storico, mentre i lavori alla scuola Frate Francesco rispondono alla necessità di offrire alle nuove generazioni ambienti sicuri e all’avanguardia. La strategia complessiva punta a trasformare le ferite del terremoto in un’opportunità di ammodernamento strutturale, mantenendo intatta l’identità artistica e spirituale che caratterizza la città nel mondo.