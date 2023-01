Neve Assisi emergenza strade convocato centro operativo

Neve Assisi emergenza strade – Da questa mattina alle ore 8 il comprensorio assisano è stato interessato in maniera improvvisa da precipitazioni nevose intense anche a bassa quota. Presso la sede comunale di Santa Maria degli Angeli il sindaco Stefania Proietti ha convocato il Coc (Centro operativo comunale) per gestire l’emergenza. Gli uffici comunali stanno infatti intervenendo in tutti i tratti viari con personale della polizia locale, dei servizi operativi, delle ditte incaricate dal piano neve.

Si sta operando per liberare la viabilità, particolari criticità sono riscontrate sulla statale 147 (circonvallazione di Assisi), nel centro storico, a Piazza Matteotti e nella zona di espansione (zona Ivanchic Case Nuove). Per quanto riguarda le scuole, attualmente permangono aperte per evitare ulteriori disagi e rischi. Si forniranno ulteriori aggiornamenti in tempo reale.

Il sindaco raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini, in particolare si invitano gli automobilisti a usare tutti gli accorgimenti previsti dal codice della strada (catene, gomme termiche, ecc.).

Per segnalazioni di emergenze si ricordano i riferimenti:polizia locale al numero verde 800541316 o al 075/812820, Comune di Assisi al numero 329/2609421